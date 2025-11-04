Из-за мощного тропического тайфуна «Калмаэги» российские туристы застряли на Филиппинах, пишет телеграм-канал Baza. О массовых задержках рейсов из-за неблагоприятных погодных условиях сообщают Reuters и другие информагентства. Погибли более 40 человек, эвакуированы свыше полутора сотен.

По данным Baza, за последние сутки (3-4 ноября) на Филиппинах были вынужденно отменены по меньшей мере 80 авиарейсов — около 45 вылетов авиакомпаний AirAsia, PAL, Сebu Pacific в аэропорт Манилы по внутренним направлениям, а также в аэропортах Себу, Кларк и Сирагао.

Телеграм-канал «Крыша Турдома» пишет, что Philippine Airlines и Cebu Pacific отменили в общей сложности более 160 вылетов, а пассажирам предложили перебронирование или возврат денег за билеты.

«Многие заведения закрыты, экскурсии отменены, местные заколачивают окна в домах и закупаются продуктами впрок, а персонал гостиниц не рекомендует постояльцам покидать территорию отелей», — рассказывает Baza со ссылкой на свои источники из числа отдыхающих на Филиппинах российских туристов.

Из-за массовой отмены внутренних рейсов в Манилу и паромов между островами «десятки отдыхающих, включая несколько российских семей», не смогли добраться до столицы Филиппин из курортных районов, где отдыхали, и поэтому пропустили свои вылеты в Россию. Многие, как утверждает Baza, переживают о том, что из-за продления пребывания в стране им выпишут штраф за оверстей.

Между Россией и Филиппинами действует соглашение о безвизовом въезде. Российские туристы вправе проводить в этой стране до 30 дней. Срок пребывания без оформления визы можно продлить, но для этого надо заранее обратиться в местное Бюро иммиграции.

По данным филиппинских властей, число погибших в результате тайфуна «Калмаеги», который местные жители называют «Тино», вышел на сушу утром 3 ноября и принес с собой ветер с порывами до 180 км/час. Он пронесся над островами Висайи к северной части Палавана и в сторону Южно-Китайского моря, вызвав проливные дожди и наводнения.

Представитель пресс-службы администрации центральной филиппинской провинции Себу сообщил, что подавляющее большинство погибших — 39 человек — были местными жителями. Еще одна жертва зарегистрирована на соседнем острове Бохол. Причиной гибели людей стало либо утопление, либо падение различных обломков от ураганного ветра. Многие пропали без вести, но данных об их численности у властей пока нет.

Десятки тысяч человек были эвакуированы по всему региону Висайских островов, включая части южного Лусона и северного Минданао. Во многих районах нет электричества, а связь работает со сбоями.

В городе Себу спасатели Филиппинского Красного Креста на лодках добираются к затопленным домам, чтобы эвакуировать застрявших там жильцов. На северной окраине, судя по фото из соцсетей, под воду ушли припаркованные на улицах автомобили, а в некоторых местах она дошла до верхних этажей зданий. Мэр Себу написал в соцсетях, что две семьи унесло потоком воды, и из них выжил только один мужчина.

В районе Бакаян на том же острове несколько домов смыло водой, их обломки впоследствии были найдены в реке Таламбан. СМИ подчеркивают, что многие местные жители исходя из опыта предыдущих тайфунов рассчитывали на устойчивость своего жилья или надеялись на невысокий уровень воды, недооценили мощность «Калмаеги» и не стали эвакуироваться, а в итоге пострадали или погибли.

На Филиппины ежегодно обрушивается в среднем 20 тропических штормов. «Калмаеги» застиг страну в то время, когда она еще продолжает восстанавливаться после целой серии стихийных бедствий, включая землетрясения, произошедшие там за последние месяцы.

Государственное метеорологическое агентство PAGASA прогнозирует, что «Калмаеги» покинет Филиппины поздно вечером 5 ноября или рано утром 6 ноября. Тем же вечером он обрушится на центральные районы Вьетнама, правительство которого уже объявило, что готовится к «худшему сценарию». За последнюю неделю страна уже пострадала от сильных наводнений, жертвами которых стали по меньшей мере 40 человек и еще шестеро числятся пропавшими без вести.