В Афганистане спасатели завершили поисково-спасательную операцию в пострадавшей от землетрясения провинции Кунар. Жертвами стихии стали 2204 человек, около 4000 получили ранения. Об этом сообщил телеканалу Al Jazeera губернатор региона Кудратулла Абу Хамза.

Землетрясение магнитудой 6.0 началось вечером 31 августа в нескольких горных провинциях на востоке Афганистана. Провинция Кунар пострадала больше всего — подземные толчки разрушили около 8 тыс. домов. Здания были в основном построены из сырцового кирпича и дерева. Власти провинции столкнулись с огромной нехваткой палаток для размещения пострадавших и оставшихся без жилья людей.

В первые сутки после бедствия сообщалось о 500 погибших.

Координатор миссии ООН в стране рассказала, что спасатели «наперегонки со временем» пытались добраться до труднодоступных горных районов, чтобы найти людей под завалами домов.

Правительство Афганистана обращалось к другим странам с просьбой принять участие в спасательных операциях. На призыв о помощи откликнулись власти Китая, Индии и Швейцарии. Великобритания выделила 1 млн фунтов стерлингов, но подчеркнула, то средства будут направлены через партнеров, чтобы деньги не попали в распоряжение правящего в Афганистане «Талибана».

В начале 2025 года США прекратили гуманитарную и финансовую помощь Афганистану, чтобы отправляемые средства не оказались в распоряжении «Талибана». Из-за сокращения финансовых поступлений в стране закрылись более 420 медицинских учреждений. Заместитель главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Афганистане Кейт Кэри подчеркнула, что 80 из них находились в восточном регионе, эпицентре землетрясения. Она добавила, что это стало причиной перегруженности больниц по всей стране.

Это уже третье крупное землетрясение в Афганистане с тех пор, как талибы пришли к власти в 2021 году. За это время страна также столкнулась с засухой, нехваткой продуктов, а также с растущим потоком беженцев, возвращающихся из Ирана и Пакистана.