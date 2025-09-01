Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в восточном Афганистане, в результате чего погибло около 500 человек, более 1 тыс. пострадали. Об этом сообщает телеканал RTA со ссылкой на местные власти.

По информации властей, многие пострадавшие остаются под завалами, поэтому число жертв может увеличиться.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 27 км к востоку-северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном. После основного толчка зарегистрированы три афтершока магнитудой от 4,5 до 5,2. Местные СМИ писали, что серьезно пострадали ближайшие деревни в горных районах, к ним затруднен доступ из-за возможных оползней.

NBC News со ссылкой на представителя Минздрава Афганистана Шарафата Замана сообщал, что потребуется время, чтобы точную информацию о жертвах и ущербе инфраструктуры, так как землетрясение произошло в отдаленной горной местности.

Министерство здравоохранения начало спасательную операцию и мобилизовало для этого около сотни людей.