В рамках осмысления исторического прошлого в Германии журнал Spiegel создал уникальную онлайн-картотеку — базу данных с миллионами личных дел членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии при Гитлере. Также Spiegel опубликовал ссылку на платформу «Правосудие и преступления нацистов», где собраны вердикты более 1500 послевоенных уголовных процессов в судах Западной и Восточной Германии. «Любой, кто хочет узнать, признали ли немецкие суды родственника виновным в национал-социализме после 1945 года, могут проверить это онлайн уже сегодня», — отмечает издание.

Появление немецкого онлайн-навигатора по карточкам на членов нацистской партии стало возможным после того, как Национальный архив США выложил в открытом доступе все сохранившиеся личные дела состоявших в НСДАП немцев. Spiegel назвал эту публикацию сенсационной.

«Миллионы записей представляют собой список, хоть и неполный, тех людей, которые, по крайней мере на бумаге, поддерживали власть и преступления национал-социалистов до 1945 года», — отмечает издание.

Теперь любой может просмотреть примерно двенадцать миллионов индексных карточек на своём смартфоне, планшете или ноутбуке.

«С помощью искусственного интеллекта почерк и каракули на миллионах карточек отныне можно читать в таком качестве, о котором даже эксперты едва ли осмеливались мечтать всего несколько месяцев назад», — признают создатели немецкой базы данных, адаптированной под запросы пользователей в ФРГ.

Как отмечают журналисты, «долгое время миллионы немцев хотели верить, что их семьи не были замешаны в сегрегациях, насилии, военных преступлениях и убийствах евреев». Спустя восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны «многие вновь начали ставить под сомнение табу и семейные легенды».

«Десятилетиями исследователи не раз обнаруживали, что немцы осознают преступления в абстрактном смысле, но слишком часто считают, что их собственные предки не были или почти не были соучастниками. Это также связано с тем, что многие из них распространяли о себе приукрашенные истории. В послевоенный период было много причин скрывать принадлежность к преступной партии. Но теперь есть шанс встретиться с реальностью», — отмечает Сюзанна Байер, обозреватель Spiegel и автор книги «Васильковый синий», в которой она занимается поисками своего деда и рассказывает о том, как культура памяти преломляется через призму семейных историй.

Spiegel также сообщил о новой платформе junsv.nl — это детище нидерландского юриста, профессора уголовного права Кристиана Фредерика Рютера (скончался в 2025 году), который посвятил жизнь «систематическому сбору, публикации и оценке всех уголовных приговоров за национал-социалистические преступления в убийствах».

Он приехал по стипендии во Фрайбург-им-Брайсгау в начале 1960-х годов и обнаружил, что приговоры по нацистским преступлениям можно найти в архивах, но их почти нет в библиотеках.

«При поддержке генерального прокурора Гессена Рютер сумел внести тысячи решений в базу своего амстердамского института, несмотря на сопротивление судебных органов. Бавария обнародовала свои вердикты только после ожесточённых споров, а вердикты судов ГДР стали доступны только после падения Берлинской стены в 1989 году», — рассказывает Spiegel предысторию проекта.

«Если вы хотите узнать, были ли родственники судимы как нацистские преступники после 1945 года, вам не нужно копаться в архивах. База данных «Правосудие и нацистские преступления» делает тысячи послевоенных решений доступными для поиска», — заключает издание.