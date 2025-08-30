В Сиховском районе Львова 30 августа был застрелен бывший спикер Верховной рады и экс-секретарь СНБО Андрей Парубий. Переодетый в курьера киллер выпустил в политика восемь пуль и уехал электровелосипеде. Парубий сыграл важную роль в событиях Майдана в 2014 году, его имя связывают со стрельбой снайперов по протестующим и полицейским, с пожаром в Доме профсоюзов и притеснением русскоязычного населения в Донбассе. Что известно об убитом украинском политике — в материале RTVI.

Андрею Парубию было 54 года, он родился 31 января 1971 года в Львовском районе Украины (город Червоноград), в семье заместителя председателя Львовской областной рады Владимира Парубия. Дед будущего политика, по словам самого Парубия, был пулеметчиком в Галицкой армии, в 1918-1919 годах воевавшей против Красной армии.

Парубий учился во Львовском университете имени Франко по специальности «история», в 80-х работал лаборантом в археологических экспедициях.

В 1988 году Парубий стал лидером молодежной организации «Спадщина» («Наследие»), участники которой занимались поиском и приведением в порядок могил солдат УПА*, а также охраняли участников антисоветских митингов во Львове. В 1989 году был арестован за организацию митинга.

В 1990 году Парубий был избран депутатом Львовского областного совета. Вместе с Олегом Тягнибоком он основал Социал-национальную партию Украины (СНПУ), ставшую затем «Свободой». В 1994—1998 годах Парубий возглавлял депутатскую группу в городском совете Львова. В 1996 году политик возглавил Общество содействия Вооруженным силам и Военно-морскому флоту Украины «Патриот Украины» (молодежное крыло СНПУ).

В 2002 году Парубий избрался в Львовский областной совет, заняв пост заместителя главы. Он принимал активное участие в событиях Оранжевой революции, по итогам которой президентом Украины стал кандидат западных регионов Виктор Ющенко.

В 2005 году Парубий покинул партию «Свобода» и возглавил партию «Народный союз «Украинцы!», которая впоследствии стала гражданским объединением «Украинский дом».

С апреля 2006 по декабрь 2007 года он был депутатом Львовского областного совета от блока «Наша Украина». С декабря 2007 по декабрь 2012 года Парубий являлся народным депутатом Украины VI созыва от блока «Наша Украина — Народная самооборона». В парламенте он возглавлял подкомитет по контролю за внешними отношениями и входил в депутатскую группу «За Украину!». Также состоял в политсовете партии «Наша Украина» под руководством Виктора Ющенко.

В апреле 2010 года киевская прокуратура возбудила уголовное дело против Парубия и других депутатов. Их обвиняли в незаконном влиянии на руководство Верховной рады во время голосования по продлению пребывания Черноморского флота России в Крыму.

В декабре 2011 года политик участвовал в протестной акции на Болотной площади в Москве.

В феврале 2012 года Парубий вышел из партии «Наша Украина», объяснив это разногласиями с Ющенко относительно объединения оппозиции. В июне того же года он присоединился к партии «Фронт перемен» Арсения Яценюка.

С декабря 2012 года Парубий стал народным депутатом VII созыва от партии «Батькивщина», где возглавлял подкомитет по вопросам международной научной и образовательной интеграции.

Андрей Парубий сыграл ключевую роль и в событиях Евромайдана в 2013-2014 годах, координировал работу протестного лагеря в Киеве, руководил отрядами самообороны. Его связывают с действием снайперов, которые вели огонь по участникам обеих сторон конфликта, накаляя ситуацию. Парубий впоследствии отрицал присутствие снайперов в здании Консерватории, позднее он утверждал, что расстрелам оппозиции причастны российские спецслужбы.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник утверждает, что координировал применение армии против гражданского населения Донбасса в 2014 году.

После победы участников Майдана Парубий занял пост секретаря СНБО Украины, в качестве которого инициировал создание Национальной гвардии. В марте 2014 года он предложил ввести радикальные меры против России, в том числе визовый режим и систему специальных отметок в паспортах.

После трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в горящем Доме профсоюзов погибли более 40 человек, Парубий стал фигурантом уголовного дела, однако следствие не нашло его вины в случившемся. Бывший нардеп Рады Олег Царёв утверждает, что «кровь одесситов — на Парубии».

«Парубий привычно сработал в паре с Коломойским. Коломойский прислал в Одессу нацистов и футбольных фанатиков. Парубий прибыл в Одессу, собрал совещание силовиков, в ходе которого запретил вмешиваться, и лично проследил за исполнением своего приказа», — рассказал Царёв изданию RT.

На посту секретаря СНБО Парубий инициировал проверку российских телеканалов, что привело к прекращению вещания РТР, Первого канала, НТВ и России 24. В бытность главой совета он говорил о говорил сосредоточении 100 тысяч российских военных у границ Украины

В июле 2014 года Парубий подал в отставку из-за разногласий с Петром Порошенко. Будучи секретарем СНБО, он контролировал военный бюджет страны, что и могло в итоге привести к его убийству, предположил в беседе с ТАСС бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

В октябре 2014 года Парубий был избран в Верховную раду по спискам партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. В декабре на него и его соратников было совершено покушение у отеля «Киев» — под ноги политику бросили гранату. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что к покушению причастен экс-глава Внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк.

Сам Парубий в 2015 году называл одним из организаторов покушения на себя бывшего полковника Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины Сергея Асавелюка.

В 2016 году Парубий занял пост спикера и координировал работу парламента вплоть до 2019 года. В 2018 году Парубий был включен в санкционный список России (в 2023 году СКР объявил его в розыск по обвинению в действиях украинских боевиков в Донбассе, в результате которых были убиты и ранены 1,2 тысячи человек.

В декабре 2018 года Парубий участвовал в Объединительном соборе, создавшем Православную церковь Украины (ПЦУ). В этом же году он стал героем крупного скандала, когда заявил в эфире программы «Свобода слова», что «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович [Гитлер] в 30-х годах».

На президентских выборах в 2019 году Парубий поддержал Петра Порошенко. В том же году Андрей Парубий присоединился к партии «Европейская солидарность», на съезде которой объявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах в Раду в составе команды политических единомышленников. В ходе досрочных парламентских выборов 2019 года политик вошёл в избирательный список партии под вторым номером и получил нардепский мандат.

В 2020 году Парубий координировал избирательную кампанию «Европейской солидарности» в Волынской области в рамках местных выборов. В целом в 2020-е годы Парубий стал гораздо менее публичной персоной, чем был в предыдущее десятилетие. В интервью он неоднократно критиковал президента Украины Владимира Зеленского, в частности называл его «идеологом разрушения институтов и авторитетов».

* Украинская повстанческая армия в России признана экстремистской организацией и запрещена