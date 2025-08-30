В Сиховском районе Львова 30 августа был застрелен бывший спикер Верховной рады и экс-секретарь СНБО Андрей Парубий. Переодетый в курьера киллер выпустил в политика восемь пуль и уехал электровелосипеде. Парубий сыграл важную роль в событиях Майдана в 2014 году, его имя связывают со стрельбой снайперов по протестующим и полицейским, с пожаром в Доме профсоюзов и притеснением русскоязычного населения в Донбассе. Что известно об убитом украинском политике — в материале RTVI.

Андрею Парубию было 54 года, он родился 31 января 1971 года в Львовском районе Украины (город Червоноград), в семье заместителя председателя Львовской областной рады Владимира Парубия. Дед будущего политика, по словам самого Парубия, был пулеметчиком в Галицкой армии, в 1918-1919 годах воевавшей против Красной армии.

Парубий учился во Львовском университете имени Франко по специальности «история», в 80-х работал лаборантом в археологических экспедициях.

В 1988 году Парубий стал лидером молодежной организации «Спадщина» («Наследие»), участники которой занимались поиском и приведением в порядок могил солдат УПА*, а также охраняли участников антисоветских митингов во Львове. В 1989 году был арестован за организацию митинга.

В 1990 году Парубий был избран депутатом Львовского областного совета. Вместе с Олегом Тягнибоком он основал Социал-национальную партию Украины (СНПУ), ставшую затем «Свободой». В 1994—1998 годах Парубий возглавлял депутатскую группу в городском совете Львова. В 1996 году политик возглавил Общество содействия Вооруженным силам и Военно-морскому флоту Украины «Патриот Украины» (молодежное крыло СНПУ).

В 2002 году Парубий избрался в Львовский областной совет, заняв пост заместителя главы. Он принимал активное участие в событиях Оранжевой революции, по итогам которой президентом Украины стал кандидат западных регионов Виктор Ющенко.

В 2005 году Парубий покинул партию «Свобода» и возглавил партию «Народный союз «Украинцы!», которая впоследствии стала гражданским объединением «Украинский дом».

С апреля 2006 по декабрь 2007 года он был депутатом Львовского областного совета от блока «Наша Украина». С декабря 2007 по декабрь 2012 года Парубий являлся народным депутатом Украины VI созыва от блока «Наша Украина — Народная самооборона». В парламенте он возглавлял подкомитет по контролю за внешними отношениями и входил в депутатскую группу «За Украину!». Также состоял в политсовете партии «Наша Украина» под руководством Виктора Ющенко.

В апреле 2010 года киевская прокуратура возбудила уголовное дело против Парубия и других депутатов. Их обвиняли в незаконном влиянии на руководство Верховной рады во время голосования по продлению пребывания Черноморского флота России в Крыму.

В декабре 2011 года политик участвовал в протестной акции на Болотной площади в Москве.

В феврале 2012 года Парубий вышел из партии «Наша Украина», объяснив это разногласиями с Ющенко относительно объединения оппозиции. В июне того же года он присоединился к партии «Фронт перемен» Арсения Яценюка.

С декабря 2012 года Парубий стал народным депутатом VII созыва от партии «Батькивщина», где возглавлял подкомитет по вопросам международной научной и образовательной интеграции.

Андрей Парубий сыграл ключевую роль и в событиях Евромайдана в 2013-2014 годах, координировал работу протестного лагеря в Киеве, руководил отрядами самообороны. Его связывают с действием снайперов, которые вели огонь по участникам обеих сторон конфликта, накаляя ситуацию. Парубий впоследствии отрицал присутствие снайперов в здании Консерватории, позднее он утверждал, что расстрелам оппозиции причастны российские спецслужбы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий во время выступления перед журналистами 5 марта 2014 года. Киев, Украина
Зураб Джавахадзе / ТАСС

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник утверждает, что координировал применение армии против гражданского населения Донбасса в 2014 году.

После победы участников Майдана Парубий занял пост секретаря СНБО Украины, в качестве которого инициировал создание Национальной гвардии. В марте 2014 года он предложил ввести радикальные меры против России, в том числе визовый режим и систему специальных отметок в паспортах.

После трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в горящем Доме профсоюзов погибли более 40 человек, Парубий стал фигурантом уголовного дела, однако следствие не нашло его вины в случившемся. Бывший нардеп Рады Олег Царёв утверждает, что «кровь одесситов — на Парубии».

«Парубий привычно сработал в паре с Коломойским. Коломойский прислал в Одессу нацистов и футбольных фанатиков. Парубий прибыл в Одессу, собрал совещание силовиков, в ходе которого запретил вмешиваться, и лично проследил за исполнением своего приказа», — рассказал Царёв изданию RT.

На посту секретаря СНБО Парубий инициировал проверку российских телеканалов, что привело к прекращению вещания РТР, Первого канала, НТВ и России 24. В бытность главой совета он говорил о говорил сосредоточении 100 тысяч российских военных у границ Украины

В июле 2014 года Парубий подал в отставку из-за разногласий с Петром Порошенко. Будучи секретарем СНБО, он контролировал военный бюджет страны, что и могло в итоге привести к его убийству, предположил в беседе с ТАСС бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

В октябре 2014 года Парубий был избран в Верховную раду по спискам партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. В декабре на него и его соратников было совершено покушение у отеля «Киев» — под ноги политику бросили гранату. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что к покушению причастен экс-глава Внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк.

Сам Парубий в 2015 году называл одним из организаторов покушения на себя бывшего полковника Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины Сергея Асавелюка.

Maxym Marusenko / Zuma / TASS

В 2016 году Парубий занял пост спикера и координировал работу парламента вплоть до 2019 года. В 2018 году Парубий был включен в санкционный список России (в 2023 году СКР объявил его в розыск по обвинению в действиях украинских боевиков в Донбассе, в результате которых были убиты и ранены 1,2 тысячи человек.

«Убит первый враг Украины»: что о покушении на экс-спикера Рады пишут российские военкоры

В декабре 2018 года Парубий участвовал в Объединительном соборе, создавшем Православную церковь Украины (ПЦУ). В этом же году он стал героем крупного скандала, когда заявил в эфире программы «Свобода слова», что «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович [Гитлер] в 30-х годах».

На президентских выборах в 2019 году Парубий поддержал Петра Порошенко. В том же году Андрей Парубий присоединился к партии «Европейская солидарность», на съезде которой объявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах в Раду в составе команды политических единомышленников. В ходе досрочных парламентских выборов 2019 года политик вошёл в избирательный список партии под вторым номером и получил нардепский мандат.

В 2020 году Парубий координировал избирательную кампанию «Европейской солидарности» в Волынской области в рамках местных выборов. В целом в 2020-е годы Парубий стал гораздо менее публичной персоной, чем был в предыдущее десятилетие. В интервью он неоднократно критиковал президента Украины Владимира Зеленского, в частности называл его «идеологом разрушения институтов и авторитетов».

* Украинская повстанческая армия в России признана экстремистской организацией и запрещена