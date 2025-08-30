Во Львове 30 августа неизвестный мужчина застрелил бывшего спикера Верховной Рады, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрея Парубия. Он сыграл важную роль в событиях Майдана в 2014 году, также его называют одним из виновников массовой гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе. Что о Парубии пишут российские военкоры и патриотические блогеры — в материале RTVI.

Автор канала WarGonzo Семен Пегов

Андрей Парубий был председателем Верховной Рады с 2016 по 2019 год и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины — 2014 год; членом нацпартий; комендантом Евромайдана, его связывают с появлением неизвестных снайперов, которые открывали огонь по толпе; организатором событий 2 мая 2014 года в Одессе, где в Доме профсоюзов погибли десятки людей. Кроме того, в своё время, Парубий неоднократно заявлял о необходимости силового подавления Донбасса по образцу хорватской операции «Буря» и был одним из руководителей АТО.

Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»)

Во Львове застрелен Андрей Парубий — одиозный украинский политик, ранее занимавший должности председателя Верховной Рады и секретаря Совета национальной безопасности и обороны т.н. Украины.

По предварительным данным, стрелок передвигался на мотороллере под видом курьера испанской фирмы доставки Glovo. Всего в Парубия прилетело восемь пуль, в результате чего он скончался на месте.

Будучи униатом, идейным бандеровцем и русофобом еще со времен СССР, Парубий был поистине мерзким персонажем и непосредственно участвовал во всех событиях, способствовавших формированию нынешнего киевского режима с его идеологией.

В 2004 году Парубий участвовал в Оранжевой революции, а в 2013-2014 годах был комендантом «Евромайдана» и руководителем его «самообороны». Прямо или косвенно он был причастен ко многим эпизодам, в том числе — сожжению «Дома профсоюзов» в Одессе.

За последний год это уже третья похожая ликвидация в рядах таких деятелей: в прошлом июле во Львове застрелили Ирину Фарион, а в марте — активиста Демьяна Ганула. Однако Парубий среди них самый высокопоставленный.

Кто конкретно был организатором — вопрос хороший, однако тенденция явно прослеживается. А на фоне происходящего на т.н. Украине желающих выполнить заказ на подобных деятелей будет все больше.

Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников

Это он завозил снайперов на украинский Майдан в 2014. Сжигал Дом Профсоюзов в Одессе. Шизофреник со справкой затем был главой СНБО Украины и спикером Верховной рады.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов

Именно он в далёком 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком был одним из основателей первой нацистской политсилы — Социал-национальной партии Украины (СНПУ), переименованной в 2004 во ВО «Свобода».

Это он привёз снайперов на Майдан, и затем вывез их оттуда, после того как они сделали своё чёрное дело.

Это на его совести сожженный Дом Профсоюзов в Одессе.

Именно этот персонаж внес закон о запрете русского языка на Украине.

Именно он предложил прекратить вещание русских каналов.

Военкор Александр Сладков

Убит Андрей Парубий — черный политик, первейший враг русских на Украине, идеолог майдана, всех этих диких лозунгов «москаляку на гиляку».

Это он послал войска на Донбасс, чтоб подавить людское возмущение, превратив все в гражданскую войну.

Я не знаю, кто автор ликвидации, но стрелял киллер восемь раз, это уже не профессиональное исполнение, где раз, два — и всё. Это — ненависть. Или показательная расправа.

Денацификация? Или реакция на персональные украинские диверсии внутри России? Возможно, суть в гигантских денежных потоках, которые мчатся по коридорам украинской власти определенными маршрутами, а Парубий чем-то мешал.

Итог: убит первый враг Украины, который вверг эту страну в гигантскую трагедию, остались и следующие авторы. Мятеж сдает назад.

Справка из психлечебницы не давала ему права управлять автомобилем, но не мешала управлять государством.

Военкор Роман Сапоньков

Напомним, Парубий один инициаторов так называемой «АТО» в Донбассе. После массового убийства людей в Доме профсоюзов в Одессе Парубий активно препятствовал расследованию трагедии, к организации которой он был причастен.

Автор телеграм-канала «Война История Оружие» Кирилл Фёдоров

Андрей Парубий являлся идейным нацистом еще с советских времен. Его дед, по словам самого Парубия, служил пулеметчиком в Галицкой армии и участвовал в битве за Львов против поляков. В 1988 году Парубий возглавил нацистскую организацию «Спадщина», которая чествовала УПАшников.

С ноября 2013 по февраль 2014 года он координировал ежедневное функционирование «Евромайдана», там же выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и руководителем отрядов боевиков.

Автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин

Киллер бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия выпустил в него 8 пуль, действовал весьма уверенно и спокойно покинул место ликвидации бандеровца.

Тем временем Наркофюрер подтвердил убийство Парубия, поскулил о важности ликвидированного бандеровца и заявил, что на поиски киллера брошены все силы укрорейха.

PS Народ просит курьеру поставить 5 звезд, чтобы мотивировать продолжать работу и не останавливаться на достигнутом