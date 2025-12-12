Центральный банк России лишил АО КБ «ИС Банк» (Индустриальный сберегательный банк) лицензии на осуществление банковских операций, говорится в сообщении регулятора. Организация входила в топ-300 по величине активов и занимала в нем 225 место.

Решение было принято по двум причинам:

В связи с нарушением федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка. Из-за этого регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно принимал меры по отношению к «ИС Банку».

Организация также нарушала требования законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, которые были получены преступным путем, и финансирования терроризма.

В сообщении регулятора указано, что «ИС Банк» ориентировался на предоставление ссуд заемщикам с высокой долей риска. Организация также недооценивала кредитные риски, создавая тем самым угрозу своей финансовой устойчивости.

«Кроме того, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков», — подчеркнули в ЦБ.

Информация об операциях с признаками совершения противоправных действий, которые проводила организация, будет передана в правоохранительные органы. Вместе с этим Центробанк аннулировал лицензию «ИС Банка» на деятельность на рынке ценных бумаг.

С 12 декабря в банке будет назначена временная администрация — она будет действовать до момента, пока не будет назначен конкурсный управляющий, либо ликвидатор. Исполнительные органы «ИС Банка» также утратили свои полномочия.

Согласно рейтингу платформы «Банки.ру», «ИС Банк» занимает 213 место по России по величине активов, 176 — по чистой прибыли и 234 — по капиталу. Из информации на сайте организации следует, что ЦБ зарегистрировал ее 5 декабря 1994 года. Банк занимался расчетно-кассовым обслуживанием, операциями с документами и различными видами ценных бумаг. Последний раз получил лицензию на осуществление лицензии 31 августа 2022 года.

В конце октября ЦБ аннулировал лицензию дочерней организации «Сбербанка» — «Драйв Клик Банка», которая на тот момент занимался 111 место в рейтинге кредитных организаций по величине активов. Решение приняли в связи с добровольным обращением организации о ликвидации в Банк России.

В сентябре лицензии лишился «Таврический банк», который занимал 60 место в России по величине активов. В сообщении ЦБ сказано, что регулятор не видит перспектив дальнейшей реализации модели санации, из-за чего принял соответствующее решение. Ранее лицензию утратили инвестиционная компания «Питер-Траст», РНКО «ИНЭКО» и «Банк ПТБ»

В конце декабря 2024 года Банк России отозвал лицензию у «Гарант-Инвеста», занимавшего 168 место по величине активов, в связи с тем, что организация проводила незаконные сделки. Кроме того, регулятор выявил у банка крупную недостачу. Всего в прошлом году лицензии лишились 6 банков.