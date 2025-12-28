Семью Назаровых — двух братьев Артема (41 год), Алексея (44 года) и сестру Татьяну (46 лет) — арестовали по обвинению в подготовке теракта, сообщает «ФедералПресс». Их также включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подробности уголовного дела не сообщаются.

«КП-Екатеринбург» пишет, что суд отправил Назаровых в СИЗО до 10 февраля. Всех троих фигурантов арестовала судья Верх-Исетского районного суда Анна Щелконогова. Обвиняемые пытались обжаловать решение о мере пресечения, но безуспешно.

По вменяемым статьям Назаровым грозит до десяти лет лишения свободы. Источник «ФедералПресс» в силовых структурах сообщил, что дело ведут московские следователи.

Артем, Алексей и Татьяна Назаровы проживали в поселке Верхнее Дуброво в Белоярском районе Свердловской области. Полная тезка Татьяны Назаровой с 2009 по 2011 год была директором муниципальной библиотеки в этом населенном пункте, пишет «ФедералПресс».

У всех троих обвиняемых есть долги. «ФедералПресс» со ссылкой на данные ФССП пишет, что Алексей Назаров задолжал больше 200 тыс. рублей по коммунальным платежам, Артем Назаров — более 300 тыс. рублей по кредиту и налогам. У Татьяны Назарова свыше 100 тыс. рублей долга за коммунальные услуги ЖКХ, а также «множество» неоплаченных штрафов ГИБДД.

26 декабря в Ставрополе задержали 18-летнюю россиянку по обвинению в подготовке теракта в отношении офицера Минобороны. В ФСБ сообщили, что к совершению противоправных действий ее склонили телефонные мошенники. По версии спецслужбы, девушка получила от украинских силовиков самодельное взрывное устройств и должна была закрепить его на одном из автомобилей, припаркованных рядом с войсковой частью.