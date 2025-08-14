В Белгороде после утренней атаки беспилотников, в том числе на здание областного правительства, приостановлена работа многих общественных и развлекательных заведений. Госучреждения, включая МФЦ, максимально переведены на удаленку. Крупные торговые центры закрыты до субботы, 16 августа, включительно. Все уличные мероприятия запрещены с четверга по воскресенье включительно. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков назвал ситуацию «крайне сложной» и призвал жителей меньше находиться на улице.

Атаки и последствия

Около 6:30 мск 14 августа Гладков сообщил в своем телеграм-канале об ударе по зданию правительства, куда он в это время шел пешком. Позднее глава региона опубликовал фото, на которых видны незначительные повреждения фасада, и уточнил, что пострадавших не было.

Около 8:15 Гладков написал о новой атаке беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали трое мирных жителей. По его словам, один мужчина получил множественные осколочные ранения, его в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. С ним госпитализировали его жену с ожогом предплечья. Третий пострадавший получил баротравму и осколочное ранение ноги, его отвезли в горбольницу №2.

Гладков также выложил видео удара одного из беспилотников по легковой машине в центре города. На нем видно, как неуправляемый и дымящийся после атаки автомобиль со всеми распахнутыми дверьми и капотом сворачивает к тротуару и останавливается, а из него, прихрамывая, выходит водитель. К машине спешат прохожие, помогают оттащить двух пассажиров, после чего машина загорается.

«Очень благодарен всем, кто мгновенно бросился на помощь пострадавшим жителям!» — написал Гладков.

В 13:00 мск РБК сообщил, что центр Белгорода оцеплен военными, слышны автоматные очереди и звуки взрывов. «Над городом летает много дронов», — пишет издание.

Как пишет «Бел.Ру», военные стрельбой из автоматов сбивают дроны.

Белгородские паблики публикуют фото и видео с поврежденными в результате атак БПЛА жилыми домами.

Вскоре Гладков сообщил, что в поселке Разумное в результате атаки дрона по частному дому ранена женщина. По данным губернатора, в Белгороде от атак беспилотников повреждены кровли нескольких многоквартирных домов, частного дома и торгового объекта, осколками посечены шесть легковых автомобилей. В одной из многоэтажек загорелся балкон, у рядом стоящего дома выбиты окна на нескольких этажах.

Кроме того, нанесен еще один удар по зданию областного правительства, в результате которого выбиты окна и поврежден фасад. Эта атака на здание администрации региона стала пятой за последние сутки.

По данным Минобороны, в ночь на 14 августа силы ПВО сбили над Белгородской областью два беспилотника, еще семь БПЛА перехватили в утренние часы.

«Угроза очень большая»: что происходит в Белгороде

После утренних атак в Белгороде Гладков провел внеочередное заседание оперативного штаба, на котором было решено ограничить или запретить работу учреждений и мероприятий, предполагающих скопление большого числа людей или проходящих под открытым небом.

Губернатор в своем канале перечислил введенные меры:

государственные учреждения от региональных министерств и до организаций по работе с гражданами, в том числе МФЦ, максимально переведены на дистанционную работу в течение четверга и пятницы 14-15 августа;

частные предприятия и заведения должны обеспечить максимальную безопасность людей и по возможности перейти на удаленку в четверг и пятницу;

летние веранды и площадки заведений общепита закрываются;

все уличные мероприятия запрещаются с четверга по воскресенье включительно;

крупные ТЦ Белгорода и Белгородского района закрываются до субботы включительно;

парки, скверы, пляжи и прочие места скопления людей закрываются на «ближайшие двое суток»;

движение автобусов будет регулироваться в зависимости от наличия угрозы атак беспилотников.

«В случае получения информации, что идет атака на определенную часть города, водитель должен остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте», — пояснил Гладков.

Он призвал жителей Белгорода и Белгородского района «снизить количество времени пребывания на улице и увеличить контроль за нахождением детей на улице».

«Мы понимаем, что угроза очень большая и в первую очередь она для тех, кто находится в незащищенных, то есть уличных пространствах. <…> Ситуация крайне сложная, но мы с вами в этих условиях живем уже четвертый год. <…> Мы должны быть максимально внимательны и разумно пользоваться информацией. От этого зависят жизни близких, ваша жизнь», — заключил глава региона.

Еще до заседания оперштаба приостановить работу решили многие развлекательные, торговые и культурные площадки Белгорода. В частности, закрылись кассы драматического театра и филармонии, зоопарк, аквапарк, парк аттракционов и центральный рынок.

«Потери большие»

Жителя Белгорода вторые сутки проживают то, что «еще не проживали в современной истории», заявил Гладков, комментируя утренние атаки беспилотников на город, передает РБК.

«Вчера большое количество беспилотников противника залетело. <…> Сегодня у нас потери больше. С утра ведется максимальный огонь по зданию правительства. Пока к вам ехал, прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там все, и первый этаж, и мой кабинет, и этажи думы», — сказал он.

ВСУ будут пытаться нанести удары по центрам управления гражданской власти, добавил Гладков. «Абсолютно очевидно, что это мера устрашения гражданского населения», — заключил он.

Гладков также призвал белгородцев купить смартфоны для оперативного получения информации об атаках на регион.

«Если у человека нет смартфона на сегодняшний день, его нужно купить. Просто. По большому счету, мне кажется, он у 95% населения уже есть. <…> У людей старшего возраста, мне кажется, их даже больше, они с удовольствием пользуются, чем даже молодежь, мне кажется. Смартфонов нет только у детей, которых ограничивают родители», — пояснил он, назвав оповещения в мессенджерах «самым правильным и надежным источником информации».

«Киев бьется в истерике в преддверии саммита на Аляске»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя атаку на Белгород, заявила, что Украина «продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права».

«Уже завтра на Аляске должны состояться переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. На этом фоне особенно циничной выглядит очередная варварская атака беспилотников ВСУ на мирных жителей Белгорода и Ростова-на-Дону», — написала она в своем телеграм-канале.

Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник также связал налет на Белгород с предстоящим российско-американским саммитом.

«Очень похоже, что Киев бьется в истерике в преддверии саммита на Аляске. Белгород всего в 30 км от границы и ВСУ организовали террористический удар с политическим подтекстом. Это атака не цивилизованной страны, а нападение беспредельщика, привыкшего воевать с гражданскими», — высказал мнение дипломат.

Телеграм-канал «МИГ России» полагает, что массовая атака на гражданские объекты в Белгороде и Ростове-на-Дону в преддверии переговоров на Аляске имеет целью «подтолкнуть Россию к воздушному перемирию, которое само по себе гораздо выгодней Киеву, чем Москве».

Военкор Дмитрий Стешин считает, что удар по двум городам призван «спровоцировать Россию на мощнейший удар по гражданским объектам на Украине, чтобы создать нужный переговорный фон».

«В эту игру нужно играть с большой осторожностью», — предостерег он в своем канале «Русский тарантасъ».

Военкор Александр Коц опубликовал письмо своей подписчицы из Белгорода, которая отметила, что с приближением встречи Владимира Путина и Дональда Трампа ВСУ обстреливают город «чаще и громче».

«Второй день с раннего утра БПЛА, дроны. “Дартс” летит прям кучно. Сегодня с утра прилетов в центре много: губернатору в администрацию, в универмаг “Маяк”, на перекрестке за администрацией напротив МВД машина сгорела», — приводит корреспондент слова женщины.

Она сравнила нынешние события с обстановкой в Белгороде перед президентскими выборами в марте 2024 года. «Только тогда “Вампирами” били, а сейчас беспилотниками», — написала жительница Белгорода.

«Распетушим объекты при ударе возмездия»

Канал «Старше Эдды» отмечает, что Белгород находится под массированным ударом беспилотников вторые сутки.

«Белгородцы привыкли к подобному, было и гораздо хуже, сейчас главная мысль у подавляющего числа белгородцев не о том, как отбить дроны, хотя это безусловно важно, а насколько хорошо ответим мы», — говорится в публикации.

Канал Fighterbomber тоже задается вопросом об ответе России.

«Интересен тут тот момент, что наше производство дронов-камикадзе <…> уже превысило тысячу дронов в сутки. То бишь мы можем бить по целям на Украине овер тысяча только одних дронов», — сетует автор поста.

Он выразил надежду на то, что если существенных прорывов на встрече Путина с Трампом не будет, то «уже 16-го [августа] все заготовленное за эти недели полетит куда надо в полном объеме».

«Чем ближе переговоры, тем больше Киев пытается пролить крови мирных», — прокомментировал военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Военный блогер Сергей Колясников перепостил видео попадания дрона в автомобиль, которое ранее выложил Гладков. «На видео видно, что били по гражданской машине. С какой целью? Да ни с какой. Просто террор», — написал он в своем канале Zergulio.

«С мест пишут, что ВСУ занимаются перманентным террором города. Сирены не стихают», — сообщает военный волонтер Алексей Живов.