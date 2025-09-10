Турецкие авиакомпании теперь обязаны бесплатно предлагать пассажирам воду во время полетов, включая международные. Решение принято министерством транспорта и инфраструктуры страны. До этого пассажиры почти всех турецких авиакомпаний могли лишь купить воду, причем это касалось как внутренних, так и международных рейсов. Однако даже по новым правилам пассажир бесплатно может рассчитывать лишь на стакан воды.

Как отметил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоулу, соответствующее распоряжение уже разослано авиакомпаниям. Впрочем, как следует из пояснений министра, согласно новым правилам авиакомпании обязаны обеспечить каждому пассажиру лишь 200 мл питьевой воды, причем независимо от продолжительности рейса. Это стакан воды на человека.

Российские туристы активно используют турецкие авиакомпании, в основном бюджетные, для международных перелетов, и до введения новых правил стоимость бутылки воды объемом 0,33 л. достигала на их борту €2-3, а бутылка 0,5 л. продавалась за €6 — около 600 руб.

По словам Уралоулу, новая мера связана с заботой о здоровье людей. В жаркое время года и при недостаточной вентиляции в салоне обезвоживание может привести к головной боли, потере концентрации и даже экстренным медицинским ситуациям. Бесплатная вода, уверен министр, должна снизить риски и повысить комфорт перелетов.

В России вода входит в набор обязательных услуг на рейсах крупных авиакомпаний. Но у лоукостеров, например, у «Победы», бутылка объемом 0,5 литра продается отдельно и стоит заметно дороже, чем на земле.