Решение компании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») изменить по решению суда правила провоза ручной клади — это «важный шаг в сторону пассажиров», заявил RTVI сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. В марте Гибатдинов рассказывал, что его сняли с рейса «Победы» после скандала с калибратором.

«Еще недавно ситуация была совсем иной: “Победа” сознательно сузила допустимые габариты ручной клади до абсурдных размеров — всего на 4 см по ширине. Людям отказывали в проносе даже того, что по закону не подлежит ограничениям: пледов, сумочек, детских переносок, цветов. Многие сталкивались с унизительными сценами у калибраторов, когда сумку заставляли утрамбовать, а пожилым людям отказывали даже в трости», — рассказал сенатор.

Он отметил, что после многочисленных жалоб и общественного резонанса Генпрокуратура признала действия «Победы» незаконными, а в мае Щербинский районный суд Москвы по иску прокуратуры потребовал авиакомпанию изменить размер ручной клади, так как применяемые перевозчиком размеры фактически не позволяют пассажирам провозить их вещи.

«Я неоднократно направлял запросы в профильные ведомства, мы вели диалог с авиакомпанией и держали тему в публичном поле. Приятно знать, что потребности людей слышат и понимают», — подчеркнул Гибатдинов.

14 марта сенатор в своем телеграм-канале рассказал о том, что его сняли с рейса «Победы», который летел из Внуково в Баратаевку (Ульяновск). По его словам, сначала рейс задержали более чем на 40 минут, а затем пассажиров заставили измерять размер ручной клади.

«Когда очередь дошла до мужчины, чья сумка объективно подходила под размеры, но его все равно заставили утрамбовывать ее в калибратор и отказались пропускать в самолет, я за него заступился. В результате сотрудники авиакомпании начали судорожно с кем-то связываться, проверять компьютер и в итоге не допустили меня до вылета. Внятных объяснений и альтернативы предложено не было», — рассказал Гибатдинов.

Он не исключил, что попал в черные списки авиакомпании из-за того, что не раз освещал действия «Победы», публиковал информацию о жалобах на действия авиакомпании. Он пообещал обратиться в Генпрокуратуру, отметив, что овербукинг, калибраторы и «безосновательные отказы в вылетах» стали «привычной практикой» для перевозчика.

9 сентября «Победа» сообщила, что изменила правила провоза ручной клади, которые предлагаются пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82): теперь она больше не ограничена по весу, а габариты одного места для нее увеличены с 4х36х30 см до 15х36х30 см.

Кроме того, теперь в список вещей, которые можно провезти на борту сверх ручной клади, входят ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Размеры пакета с товарами из DUTY FREE увеличены до 24х32х10 см.

Основные правила провоза ручной клади в авиакомпании «Победа» остались прежними. В салон можно взять любое количество вещей, если они помещаются в калибратор размерами 36х30х27 см.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что фактически допустимый размер ручной клади пассажиров «Победы» не увеличился — просто авиакомпания вывела за этот лимит определенные предметы, включая пакеты с покупками из duty free.