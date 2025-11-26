Водители грузовых автомобилей, которые периодически крепят на авто наклейки с изображением обнаженных женщин, могут получить штраф за демонстрацию порнографических материалов. Об этом рассказал Life.ru адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Эксперт напомнил, что подобные изображения дальнобойщики часто клеят почти на весь кузов автомобиля. Однако при наличии жалобы суд может расценить их не как элемент самовыражения, а как порнографиеский материал.

По его словам, для этого экспертиза должна подтвердить, что изображение возбуждает сексуальное влечение, внимание акцентируется на половых органах, которые излишне детализированы и натуралистически, а художественный замысел при этом отсутствует.

В таком случае владельцу авто может грозить уголовное дело по ст 242 УК РФ(незаконное изготовление и распространение порнографических материалов). Статья предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет. Если материалы распространялись среди несовершеннолетних, то тюремный срок может быть и больше — до пяти лет.

Тем не менее Салкин уточнил, что на практике он с такими случаями не встречался. Как правило, если возникает претензия к подобной наклейке, водители снимают наклейку или меняют ее на менее откровенную. Адвокат предупредил, что клеить такие изображения все же рискованно — если изображение увидят дети, то наказание может быть строже.

Получить штраф водители могут и за новогодние украшения на автомобилях. В декабре 2024 года россияне стали чаще получать от Госавтоинспекции штрафы на 500 рублей о ст. 12.5 КоАп (внесение изменений в конструкцию транспортного средства), так как подключение гирлянды к электрической системы считается вмешательством в проводку.