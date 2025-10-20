PR-менеджер народного артиста РСФСР Михаила Боярского Надежа Дуванова рассказала, что актер планирует завершить карьеру ввиду состояния здоровья. Однако в беседе с NEWS.ru представительница артиста подчеркнула, что он продолжает работать на сцене и выступать.

«Знаете, Боярский уже давно планирует завершить театральную карьеру. Как бы состояние здоровья не очень хорошее. Тем не менее он в спектаклях работает. То есть в ближайшее время о полном завершении [карьеры] речи не идет», — пояснила Дуванова.

Утром 20 октября актер на встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета рассказал, что завершает драматическую карьеру. Он напомнил, что выступает уже «больше полувека» и добавил, что совершил «все, что мог», пишет «КП-Петербург».

«Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил. Я, как и Алиса Бруновна [Фрейндлих] закончил драматическую карьеру», — приводит издание слова Боярского.

Позже в пресс-службе театра заявили ТАСС, что сообщения о завершении карьеры — это «вранье». Супруга артиста Лариса Луппиан также отвергла эту информацию. Она рассказала, что сейчас Боярский играет в двух спектаклях, однако уточнила, что «его карьера в принципе завершена, как артиста, который большие роли играет».

Жена Боярского добавила, что он еще сыграет в двух спектаклях в Ленсовете. На сайте театра все еще доступны билеты на постановки «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман» с участием Боярского. В марте 2026 года актер также планирует встретиться с поклонниками.

В апреле 2025 года канал «112» писал, что Боярского госпитализировали после падения на сцене во время спектакля в Санкт-Петербурге. По данным канала, актер оступился и упал на спину с трехметровой высоты. Позже информацию подтвердила его супруга — она рассказала RT, что артист сломал ребро.

В июне Боярский снова попал в больницу. Тогда сын актера Сергей сообщил, что у его отца возникли сложности после операции на артерии в ноге.