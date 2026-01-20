Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении начальника следственного изолятора города Кропивницкий Кировоградской области, гражданина Украины Романа Чабаненко. Его обвиняют в жестоком обращении с военнопленными и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в СК РФ.

По данным следствия, Чабаненко, занимая должность начальника СИЗО, в период с марта по август 2022 года, вопреки требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными, лично и совместно с подчиненными систематически применял физическое насилие к содержащимся в изоляторе военнопленным. В результате, как утверждает СК, пострадали 18 российских военнослужащих.

По ходатайству военного следователя в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский областной суд.

Ранее Следственный комитет России сообщал о возбуждении уголовных дел по фактам жестокого обращения и пыток российских военных в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов в Киеве — СИЗО № 13 и Полтаве — СИЗО № 23.