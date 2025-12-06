Следственные органы Следственного комитета России по Челябинской области завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора региона Александра Уфимцева. Его обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Как установило следствие, в период с 2009 по 2010 годы Уфимцев совместно с тремя сообщниками, действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений обманным путем незаконно получил право пользования лесным участком. Этот участок площадью пять гектаров находится в охранной зоне памятника природы на озере Увильды и является федеральной собственностью.

Для реализации мошеннической схемы злоумышленники нашли подведомственное управлению культуры Челябинска муниципальное учреждение, которое не нуждалось в этом участке. Через него они организовали заключение договора постоянного пользования с Главным управлением лесами Челябинской области.

Согласно документам, земля предоставлялась для строительства детского оздоровительного лагеря, что ввело сотрудников управления в заблуждение относительно истинных целей заключения договора.

Впоследствии на этом участке были построены девять капитальных коттеджей, оформленных на физических лиц. Незаконное пользование землей продолжалось до 18 мая 2018 года, когда деятельность преступной группы была пресечена. В результате государству был причинен особо крупный ущерб, превышающий два миллиона рублей.

В ходе следствия сделки по переходу прав на землю были признаны судом недействительными, и участок возвращен в государственную собственность. Преступление было первоначально выявлено УФСБ России по Челябинской области. После этого бывший вице-губернатор скрылся от следствия за пределами России и в 2018 году был объявлен в международный розыск.

Его задержали в августе текущего года в аэропорту при попытке пересечь границу силами сотрудников УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области и уголовного розыска ОМВД по Аргаяшскому району. Для обеспечения возможной конфискации имущества следствием наложен арест на принадлежащее обвиняемому жилое помещение стоимостью более 3,3 млн рублей.