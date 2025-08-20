В Челябинской области задержан бывший заместитель губернатора Челябинской области Александр Уфимцев, который находился в международном розыске с 2018 года, передает пресс-служба СКР.

«Следственным управлением СК России по Челябинской области возобновлено производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2009-2010 годах бывший замгубернатора вместе с тремя соучастниками незаконно приобрели лесной участок площадью 5 га, который расположен в охранной зоне на озере Увильды. Для этого обвиняемые заключили договор бессрочного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением. На участке планировалось строительство детского оздоровительного лагеря.

Однако подозреваемые на этом участке решили построить жилые дома с целью отдыха, а не использовать участок по целевому назначению, пояснили в СК.

«Фигуранты возвели коттеджные постройки, в последующем оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юридическое лицо, а затем продали третьим лицам», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Во время предварительного следствия эти сделки были признаны недействительными, а коттеджные постройки снесены. Земельный участок возвращен в собственность государства.

В СК подчеркнули, что за время использования участка с 2009 по 2018 годы Главному управлению лесами Челябинской области был причинен особо крупный ущерб.

Уголовное дело в отношении трех обвиняемых было направлено в суд. Экс-заместитель губернатора Челябинской области скрылся от органов предварительного следствия за пределы России и в 2018 году был объявлен в международный розыск.

В отношении Уфимцева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был задержан в аэропорту при попытке пересечь. Бывший вице-губернатор помещен в изолятор временного задержания.

Александр Уфимцев был вице-губернатора Михаила Юревича, который возглавлял Челябинскую область в 2010 году. В правительстве Уфимцев курировал работу аппарата, а в апреле 2013 года он подал в отставку.