Если угроза демографического замещения населения России выходцами из Средней Азии и появится, то это вопрос очень отдаленного будущего. Об этом в колонке для RTVI рассказала кандидат экономических наук, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских.

По мнению эксперта, Россия, как и многие другие страны мира, испытывает депопуляцию и смотрит на мигрантов как на возможный источник компенсации убыли населения. По среднему варианту прогноза Росстата, к 2046 году население России сократится на 6,9 млн человек, причем естественная убыль составит 11,4 млн, и только ожидаемый миграционный прирост (4,5 млн) частично компенсирует эти потери.

Чудиновских считает, что с большой вероятностью России не грозит народозамещение со стороны выходцев из Средней Азии.

Она объяснила это двумя причинами. Во-первых, страны Средней Азии постепенно сами развиваются, и их гражданам становится интереснее жить у себя дома. Самой большой по численности населения страной Средней Азии является Узбекистан, но сейчас число мигрантов оттуда в Россию снижается.

«Большинство лиц, принятых в гражданство России в 2024 году, были представлены гражданами Таджикистана (42% или 45,2 тысяч). Но это все-таки относительно малонаселенная страна, и наивно предполагать, что 145-миллионное население России будет замещено жителями государства с кратно меньшей численностью населения», — пояснила демограф.

Во-вторых, для жителей Средней Азии есть альтернативы, куда можно поехать трудиться — это Турция, страны Ближнего Востока, Южная Корея. Как полагает Чудиновских, Россия в этом смысле постепенно теряет для них привлекательность, в том числе из-за нынешней жесткой антимигрантской риторики и не очень справедливой миграционной политики.

«Как только в странах Средней Азии экономическая ситуация улучшится, то и миграционный поток оттуда уменьшится, — резюмирует эксперт. — Поэтому перспектива демографического замещения коренного населения России выходцами из этих стран — это совершенно эфемерная угроза».

С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области вступили в силу изменения в порядке миграционного учета для трудовых мигрантов из безвизовых стран. Иностранные граждане, прибывшие в эти регионы для работы, обязаны установить мобильное приложение «Амина», указать в нем свое место пребывания и предоставить согласие на отслеживание геолокации. Этот порядок отменяет необходимость посещения МФЦ и регистрации иностранных граждан собственниками жилья.