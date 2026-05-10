Крупные оружейники Европы пропустили «революцию дронов», и теперь страны ЕС «лихорадочно пытаются наверстать упущенное», вкладывая миллиарды евро в разработку БПЛА через стартапы, но ускорению процесса мешает бюрократия. Об этом говорится в аналитической статье The Guardian.

Газета пишет, что, например, инженеры британского стартапа Skycutter вручную собирают дроны-перехватчики в небольшой мастерской. «Ряды 3D-принтеров печатают фюзеляжи для дронов-перехватчиков, а такие компоненты, как двигатели и навигационные чипы, собираются вручную. Тот же процесс воспроизводится сотни тысяч раз в месяц на партнерских украинских заводах», — отмечает газета.

Боевые действия между Россией и Украиной привели к тому, что теперь армии интересует более дешевое и массовое оружие; это касается не только БПЛА, но и управляемых ракет, подчеркивает The Guardian.

«Вооруженные силы Европы лихорадочно наверстывают упущенное, стремясь потратить миллиарды на вооружение. И этому дополнительно способствуют колебания Дональда Трампа в отношении НАТО и настойчивые требования американского президента к членам блока наращивать оборонные бюджеты», — напоминает издание.

Европа, которая слишком зависит от американского оружия, теперь взяла курс на «оборонный суверенитет» — то есть способность производить и применять оружие без американской помощи — и вкладывает все больше денег в отечественные стартапы.

«Суверенитет — это контроль. Если покупаешь готовое изделие на стороне, ты всегда в какой-то мере передаешь часть контроля», — говорит один из сотрудников быстрорастущего оборонного стартапа.

Среди европейских «единорогов» (то есть частных компаний с оценкой более $1 млрд) оборонного сектора — португальский производитель дронов Tekever с заводами в Великобритании и Франции, немецкая Helsing, поддерживаемая основателем Spotify Даниэлем Эком, а также немецкие Quantum Systems и Stark Defence.

«Многие мечты о диверсификации цепочек поставок рассеялись», — говорит глава стартапа по производству противодроновых ракет Frankenburg Кусти Салм, в прошлом высокопоставленный чиновник эстонского Минобороны.

Американский рынок представлен компаниями Palantir и Anduril — обе активно продвигаются в Европу, однако их инвесторы и сторонники, близкие к президенту США Дональду Трампу, вызывают недовольство у европейских политиков. Palantir поддерживал миллиардер Питер Тил, выступающий против либеральных демократий, а Anduril возглавляет 33-летний Палмер Лаки, лично организовывавший сбор средств для главы Белого дома.

Европейские военные не планируют отказываться от пехоты, танков, артиллерии и кораблей, подчеркивает газета. Вместе с тем значительная часть запланированных расходов придется на дроны самых разных размеров — воздушные, наземные, морские и подводные.

«Крупные традиционные производители оказались застигнуты врасплох дроновой революцией — возможно, потому, что на серийно производимой продукции трудно получать жирную прибыль», — говорится в статье.

The Guardian напоминает о том, что в начале года глава Rheinmetall Армин Паппергер назвал украинские дроны низкотехнологичным «конструктором Lego», который «домохозяйки» создают на 3D-принтерах. После скандала компания была вынуждена взять слова обратно.

Однако не только конфликт России и Украины сыграл свою роль, но и война США и Израиля против Ирана: например, иранский дрон Shahed стоит около 30 тыс. долларов, тогда как американская ракета-перехватчик Patriot — миллионы долларов.

Стартапы сосредоточились на дешевых альтернативах: например, самые бюджетные дроны-перехватчики Skycutter стоят, по утверждению компании, около 2 тыс. долларов.

Ключевое преимущество стартапов — скорость адаптации. Tekever создала более 100 модификаций своего основного продукта за первые три года СВО, а представители Skycutter выезжали на фронт и работали с подразделениями ВСУ на месте.

«Если ты не там и не работаешь с подразделениями, не понимаешь, что пытаются сделать русские, — ты отстаешь», — заявил в разговоре с изданием один из директоров компании.

Главная проблема в этом процессе — бюрократия. Например, в Великобритании подготовка плана оборонных инвестиций задерживается на несколько месяцев из-за блокировки со стороны Минфина, отмечает The Guardian. Позже британский премьер-министр Кир Стармер сократил расходы на международную помощь ради увеличения военных расходов, однако оборонная промышленность пока не получила обещанного финансирования.

И, несмотря на то, что Skycutter, по утверждению компании, предлагает более выгодный продукт, Великобритания до сих пор не выделила разработчикам средств. При этом стартап уже получил предложения о переезде от нескольких стран.

«Мы стучались в двери Министерства обороны. К сожалению, министерство тогда не заинтересовалось. Нам как компании нужно принять стратегическое решение: оставаться в Великобритании или уйти? Великобритания — это в конечном счете наш дом. Денег сейчас нет, потому что нет плана оборонных инвестиций. Время заканчивается», — говорит директор Skycutter.