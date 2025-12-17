Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой в интервью ТАСС высказал озабоченность масштабами и устойчивостью деятельности так называемых дропов — подставных банковских счетов. По его оценкам, в этой незаконной схеме на территории России задействовано более двух млн человек, а ежемесячный финансовый оборот превышает 500 млрд рублей.

«Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось» — сказал Луговой.

Депутат отметил, что проблема приобретает транснациональный характер. По его информации, около 30% участников схемы — граждане соседних государств, в частности из Средней Азии, которые приезжают в Россию по специально организованным «самолетным турам» для открытия и передачи банковских карт организаторам.

Луговой подчеркнул, что дропы стали основным инструментом для теневого бизнеса, налоговой оптимизации, операций с онлайн-казино, криптовалютой и финансирования противоправной деятельности.

«Можно смело говорить о том, что создается такая сеть, преступная сеть. А учитывая, как мы сейчас видим, что в этом участвуют еще иностранные компании, то можно говорить о создании транснациональной преступной сети», — заключил парламентарий.

В то же время представленные в начале декабря Центральным банком данные указывают на позитивную динамику в борьбе с этим явлением. По информации регулятора, среднемесячный объем операций на один дроп-счет к концу года сократился вдвое по сравнению с сентябрем и составляет сейчас 100—150 тысяч рублей.

Это снижение объясняется резким уменьшением «времени жизни» подставной карты: если раньше на ее выявление уходил месяц, то сейчас этот процесс занимает часы или сутки, что делает схему менее прибыльной и более дорогой для организаторов.

Борьба с дропами в России

В России дропами называют физических лиц, предоставляющих свои банковские счета или карты для сомнительных финансовых операций. Такие счета могут использоваться для вывода украденных у граждан средств, обналичивания денег или переводов в интересах теневого бизнеса. Вовлекаются в эту деятельность как добровольно, за вознаграждение, так и обманным путем.

С июля 2024 года был усилен контроль за операциями и механизм возврата средств жертвам мошенничества. Банки обязаны проверять получателей переводов по специальной базе Центрального банка. Если платёж будет совершён на счёт, внесённый в этот список, а банк не заблокирует операцию, то он обязан самостоятельно возместить ущерб пострадавшему клиенту. Это правило стимулирует финансовые организации активнее выявлять и блокировать подозрительные счета, а также оперативно делиться такой информацией с регулятором.

Ключевым шагом стало введение уголовной ответственности за дропперскую деятельность летом 2025 года. Теперь к ней могут быть привлечены не только организаторы схем, но и сами владельцы карт, сознательно совершающие незаконные операции или передающие реквизиты третьим лицам за плату.