Депутат законодательного собрания Челябинской области, совладелец компании «Ресурс» (бренд «Увелка») Валерий Филиппов отправился в зону военной операции на Украине. Об этом пишут «Ъ-Южный Урал» и URA.RU со ссылкой на пресс-службу местного парламента.
Как утверждается, Филиппов подписал контракт с Минобороны на шесть месяцев.
«Филиппов уведомил аппарат собрания, что с 16 марта не сможет исполнять своим депутатские обязанности в связи с отбытием на СВО», — цитирует URA.RU пресс-службу парламента.
Источник агентства отметил, что Филиппов уже бывал в зоне СВО, находясь в командировке.
«Видимо, происходящее произвело на него такое впечатление, что бывший десантник решил в свои годы отправиться надолго», — предположил собеседник.
По данным источника «Ъ-Южный Урал» в челябинском заксобрании, Филиппов, которому недавно исполнилось 70 лет, заключил соглашение с Минобороны в качестве добровольца. В то же время URA.RU отмечает, что контракты не заключаются с лицами старше 65 лет даже в добровольческих формированиях. Источник агентства не смог уточнить, чем именно будет заниматься депутат в зоне СВО.
Валерий Филиппов в молодости служил в рядах советской армии в воздушно-десантных войсках. Он избирался депутатом челябинского законодательного собрания четыре раза подряд. В нынешнем составе входит в два комитета заксобрания: по бюджету и налогам, а также по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Филиппов владеет 48% компании «Ресурс», одного из крупнейших в России производителей круп, которому принадлежит бренд «Увелка». В 2025 году выручка «Ресурса» составила 13,7 млрд рублей, чистая прибыль — 124,1 млн рублей.
В 2023 и 2024 годах Филиппов входил в шестерку самых богатых бизнесменов Челябинской области и попал в список Forbes. Его состояние тогда оценивалось в 300 млн рублей.