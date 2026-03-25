Депутат законодательного собрания Челябинской области, совладелец компании «Ресурс» (бренд «Увелка») Валерий Филиппов отправился в зону военной операции на Украине. Об этом пишут «Ъ-Южный Урал» и URA.RU со ссылкой на пресс-службу местного парламента.

Как утверждается, Филиппов подписал контракт с Минобороны на шесть месяцев.

«Филиппов уведомил аппарат собрания, что с 16 марта не сможет исполнять своим депутатские обязанности в связи с отбытием на СВО», — цитирует URA.RU пресс-службу парламента.

Источник агентства отметил, что Филиппов уже бывал в зоне СВО, находясь в командировке.

«Видимо, происходящее произвело на него такое впечатление, что бывший десантник решил в свои годы отправиться надолго», — предположил собеседник. По данным источника «Ъ-Южный Урал» в челябинском заксобрании, Филиппов, которому недавно исполнилось 70 лет, заключил соглашение с Минобороны в качестве добровольца. В то же время URA.RU отмечает, что контракты не заключаются с лицами старше 65 лет даже в добровольческих формированиях. Источник агентства не смог уточнить, чем именно будет заниматься депутат в зоне СВО.