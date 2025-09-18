Разошедшееся в СМИ предложение депутата Госдумы Николая Арефьева, связанное с отключением интернета в России, не подразумевало лишения граждан доступа к сети на долгий срок. Об этом парламентарий рассказал «Инфо24».

Ранее издание «Абзац» сообщило, что Арефьев выступил с инициативой отключать россиянам интернет на неделю или на выходные дни, чтобы помочь в укреплении здоровья и зрения, а также снизить процент игромании в стране.

«Речь шла о том, чтобы хотя бы на час в день отключать интернет, чтобы люди не напрягали свое зрение и мозги», — пояснил депутат.

Он отметил, что не выступал с идеей полностью лишать граждан доступа к сети на несколько суток и объяснил распространение этой информации тем, что «журналисты просто занимаются словотворчеством».

«Это предложили корреспонденты, а я ответил, что, если отключать доступ на час в день, никаких катаклизмов не случится», — добавил Арефьев.

В разговоре с «Абзацем» Арефьев выразил уверенность в том, что на текущий момент «интернет приносит больше вреда, чем пользы»

«Дело в том, что, мне кажется, на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы», — сказал он.

Депутат также обратил внимание на то, что игромания охватила миллионы человек, которые теряют свои деньги, а сама эта форма зависимости «доводит до сумасшедшего дома».

«Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или [делать это] по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — приводит издание слова парламентария.