Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) от ЛДПР Татьяна Бондаренко, которую суд в Москве ранее арестовал на 1,5 месяца, обвиняется в обналичивании и присвоении средств, выделенных из бюджета на строительство оборонительных укреплений в Курской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, Бондаренко предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — по ч. 4, ст. 160 УК (о присвоении денег организованной группой в особо крупном размере) и по ч. 2, ст. 172 УК (о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с получением особо крупного дохода).

Кроме того, как утверждает собеседник агентства, Бондаренко обвиняют в обналичивании средств для экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, в отношении которого тоже возбуждено уголовное дело. По версии следствия, женщина брала за свои услуги комиссию в размере 14-15% от обналичиваемой суммы. Соучастником этой незаконной деятельности в СКР считают ее сожителя Максима Щетинина, он проходит по делу в соответствующем статусе.

В совете депутатов ДНР Бондаренко являлась заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию региона. В 2021 году она пыталась стать депутатом Курской областной думы, куда баллотировалась по спискам партии «Новые люди», но проиграла выборы. Через год женщина выставила свою кандидатуру на выборах в Курское городское собрание — уже от «Партии пенсионеров», но ею же была отстранена от участия.

В материалах дела говорится, что Васильев обратился к Бондаренко за услугами в конце 2022 года. Как раз тогда связанная с ним фирма — ООО «Сиеми» — получила первый транш в счет аванса за строительство взводных опорных пунктов на территории Курской области.

Следствие полагает, что депутат захотел обналичить несколько десятков миллионов рублей. Он якобы получил от Бондаренко расчетные счета «отмывочных» компаний, на которые по ее указанию перевел разные суммы со счета «Сиеми», а потом получил обналиченные средства обратно за вычетом комиссии. После этого, по данным СКР, Васильев еще несколько раз пользовался этой услугой.

Максима Васильева задержали в апреле 2025 года в рамках масштабного расследования хищений при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. СМИ тогда отмечали, что ранее этот депутат называл построенные укрепления «неприступными крепостями». На него завели дело о растрате в особо крупном размере и арестовали. Васильеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере до 1 млн рублей. Он частично признал вину, но выразил несогласие с формулировками в обвинительном заключении.

ООО «Сиеми» упоминалось в связи с Васильевым еще осенью 2024 года, когда в компании проводились обыски. Депутат тогда заявлял журналистам, что не принимал участия в следственных действиях. При этом он подтвердил, что работает в этой фирме. Телеграм-канал Mash писал, что «Сиеми» и несколько других компаний, где тоже прошли обыски, выступали подрядчиками при строительстве укреплений на границе Курской области с Украиной.

Васильев же утверждал, что «Сиеми» не имело непосредственного отношения к возведению фортификаций, а просто предоставляло другой компании специализированную технику и продало ей металлические тросы. Комментируя обыски, он также выражал удовлетворение по поводу того, что «вопросом строительства оборонительных сооружений занялись соответствующие инстанции».