В Госдуму направлен законопроект, предусматривающий закрепление в Конституции статуса «отец-герой» для обеспечения равноправия родителей и усиления роли мужчины в семье. Об этом сообщил NEWS.ru глава Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

По его словам, предлагаемый проект федеральных изменений позволяет закрепить на законодательном уровне понятие «семья», а также исключить дискриминацию по половому признаку за счет предоставления права на использование семейного капитала при рождении ребенка по согласию обоих родителей (при их наличии).

Курбаков также отметил, что выдвинутая инициатива предполагает «серьезные изменения на конституционном уровне для корректного правоприменения» в сфере защиты семейных ценностей. Среди прочего, рассказал собеседник NEWS.ru, предлагается закрепить в статье 38 «государственную защиту отцовства и семьи».

Законопроект, по словам Курбакова, направлен в том числе на «устранение злоупотреблений судов при определении места жительства ребенка. Помимо этого, инициатива позволит признавать многодетными отцов, имеющих более двух детей от разных женщин, наравне с женщинами, имеющими более двух детей от разных мужчин.