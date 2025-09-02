Более 1 тыс. человек погибли в результате оползня, который уничтожил деревню в районе гор Марра на западе Судана, оставив в живых только одного человека. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, оползень произошел 31 августа после нескольких дней сильных дождей и теперь деревня «теперь полностью сровнена с землей».

Представители освободительного движения Судана (военная группировка в Дарфуре) призывают ООН и другие международные организации помочь в извлечении тел погибших.

Reuters отмечает, что жители искали убежища в районе гор Марра из-за гражданской войны в стране после военного переворота в 2019 году. Тогда после свержения президента Омар аль-Башира власть взял в руки переходный Суверенный совет, в состав которого вошли представители армии и военизированного формирования Силы быстрого реагирования (RSF).

Армия и RSF не сумели договориться об интеграции Сил быстрого реагирования в силовые структуры страны и в 2023 году между ними начались столкновения.

В начале августа в Китае прошли сильные дожди, которые спровоцировали наводнения в провинции Ганьсу. В результате погибли как минимум 10 человек, еще 33 числились пропавшими без вести.

По данным местных властей, к утру 8 августа максимальное количество осадков в этом районе достигло 195 миллиметров. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал максимально мобилизовать силы для поиска пропавших, эвакуации населения из опасных зон, снижения числа жертв, а также оперативного восстановления связи и транспортной инфраструктуры. В пострадавшем районе развернута масштабная спасательная операция.