Бизнесмен Олег Дерипаска поставил под сомнение обоснованность стоимости аэропорта Домодедово, ранее выставленного на продажу государством. В своем телеграм-канале предприниматель заявил, что справедливая цена актива составляет около 40 миллиардов рублей.

«Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд??? Кто этот умник, стесняюсь спросить??? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 руб. за доллар. Как говорится — наш Клондайк слегка подморозило за два последних года», — написал Дерипаска.

Это заявление прозвучало на фоне провала первого аукциона по продаже аэропорта, который не состоялся 20 января из-за того, что единственного претендента — индивидуального предпринимателя Евгения Богатого — не допустили к торгам за непредставление полного пакета документов.

Начальная цена лота, установленная организатором торгов — Промсвязьбанком, составляла 132,26 миллиарда рублей с обязательным задатком в 26,45 миллиарда. Однако эта оценка неоднократно оспаривалась. Так, консалтинговая компания «Б1» по заказу Сбербанка представила негативную оценку в «-10 млрд рублей», писал РБК.

Согласно отчетности группы, ее финансовые результаты в последние годы демонстрируют чистый убыток. В 2023 году этот показатель достиг 7 миллиардов рублей, а в 2024 году увеличился до 7,2 миллиарда рублей. Управляющий директор аэропорта Домодедово Андрей Иванов в беседе с РБК представил прогноз, согласно которому по итогам 2025 года отрицательный финансовый результат мог составить уже 10 миллиардов рублей.

Ключевой причиной убыточности является устойчивое снижение пассажиропотока. Поскольку именно плата за обслуживание пассажиров и авиакомпаний составляет основную долю выручки аэропорта, сокращение их количества напрямую ведет к падению доходов и, как следствие, к убыткам.

Несмотря на это, актив привлекает внимание потенциальных инвесторов: ранее о своем интересе заявлял совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев, а после провала торгов в Шереметьево сообщили о готовности участвовать во втором этапе, но лишь в случае снижения цены, подчеркнув сложность и капиталоемкость проекта.

Продажа актива инициирована после решения суда об обращении 100% долей Домодедово в доход государства в июне 2025 года, и теперь правительству России предстоит определить дальнейшую стратегию реализации этого спорно оцененного актива.