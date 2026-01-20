Запланированный на 20 января аукцион по продаже аэропорта Домодедово, изъятого судом летом 2025 года в пользу государства, не состоялся. Единственного претендента на группу компаний — индивидуального предпринимателя Евгения Богатого — не допустили до торгов, следует из материалов электронной площадке «РТС-тендер».

Что известно об аукционе

На торги 20 января были выставлены 100% уставного капитала ООО «ДМЕ Холдинг» и еще более 20 компаний группы «Домодедово». Организатором продажи выступал банк ПСБ.

Стартовая цена активов составляла 132,3 млрд рублей, шаг аукциона (минимальный размер повышения или понижения цены) — 1,32 млрд рублей. Также условием было внесение задатка в сумме 26,45 млрд рублей.

Согласно порядку проведения торгов, который был объявлен в информационном сообщении площадки, победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Если же был только один участник, то договор с ним заключается по начальной цене продажи госимущества.

Согласно документации, договор купли-продажи с победителем или единственным участником торгов планировалось заключить в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Передача имущества и оформление права собственности на него должны завершиться не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты.

Заявки на участие в аукционе принимались с 13 по 19 января.

Объявление о продаже Домодедово публиковалось в том числе на «Авито» — 13 января оно появилось на странице ПАО «Банк ПСБ» на этой площадке, утром 19 января перестало открываться по ссылке, а через некоторое время снова стало доступно, писало РИА Новости.

В последний день приема заявок президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил уверенность, что претенденты на покупку есть.

«Полагаю, что, если бы не было потенциальных претендентов, сейчас бы не выставлялись на торги такого рода активы. Здесь промахнуться нельзя, что называется», — цитировало его РИА Новости.

Шохин также назвал стартовую цену справедливой и предположил, что Домодедово приобретут в итоге по более высокой цене.

«Какая будет финальная цена? Наверное, чуть-чуть сверху-то будет», — предположил глава РСПП.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что в его ведомстве «проделали много работы по этому активу».

«Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы», — заключил он.

Потенциальные претенденты на покупку

«Интерфакс» отмечал 12 января, что на тот момент интерес к Домодедово публично проявил только совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Еще в июле прошлого года он заявил в интервью РБК, что готов инвестировать в Домодедово, в том числе с привлечением заемных средств на покупку актива.

Согласно рассуждениям Ванцева, государство не должно и не может оплачивать убытки Домодедово, потому что у него другие задачи. Поэтому государству нужно искать стратегического инвестора, говорил он.

«Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги», — высказывался совладелец Внуково.

После того, как аукцион был признан несостоявшимся, в пресс-службе Шереметьево заявили РБК о готовности принять участие во втором этапе конкурса в случае его проведения. Там отметили, что после длительного анализа АО «Международный аэропорт Шереметьево» приняло решение принять участие в открытом аукционе по продаже ООО «ДМЕ Холдинг», несмотря на то, что «проект крайне сложный и требует значительных инвестиций».

«По имеющимся данным аэропорт Домодедово имеет задолженность по кредитам более 75 млрд рублей Текущая финансовая деятельность не позволяет Обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства. По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год зафиксированы убытки 6,8 млрд рублей. Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово», — заявили в «Шереметьево» со ссылкой на слова генерального директора аэропорта Михаила Василенко.

Гендиректор Домодедово Андрей Иванов в разговоре с РБК летом 2025 года оценивал общий долг аэропорта в 70 млрд рублей, процентные платежи по итогам года — в 8 млрд рублей.