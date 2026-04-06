Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 6 апреля, нанесли удар по территории шахты «Белореченская» в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере Max. В результате была повреждена электроподстанция, из-за чего 41 сотрудник шахты не смог выбраться на поверхность и остается под землей.

«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей», — говорится в сообщении.

Связь с заблокированными под землей горняками установлена, также у них есть запас питьевой воды, отметил Пасечник.

«Все необходимые службы предпринимают меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению», — заверил глава республики.

Обновление. Сотрудников шахты «Белореченская», оказавшихся заблокированными под землей, удалось поднять на безопасную высоту, сообщил первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин, передает «Интерфакс». Он уточнил, что восстановление электроснабжения ожидается во второй половине дня 6 апреля, после чего всех шахтеров планируется поднять на поверхность.

4 апреля Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожную инфраструктуру в поселке Новосемейкино в Краснодонском округе ЛНР, в результате было повреждено остекление жилых домов. В тот же день глава республики сообщил, что украинские военные нанесли удар по частому сектору в селе Михайловка Кременского округа, в одном из домов погибли двое взрослых и один ребенок.

В октябре на шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области произошло обрушение горной породы. Спасатели тогда эвакуировали 151 человека, погибших не было.