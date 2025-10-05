На шахте «Ерунаковская-8» (входит в ПАО «Распадская») в Кемеровской области произошло обрушение горной породы, сообщили в управлении МЧС по региону. Спасатели эвакуировали 151 человека, погибших нет.

«Новокузнецкий МО, шахта Ерунаковская 8, произошло обрушение горной породы на транспортном уклоне. <…> Привлекались 23 сотрудника и пять единиц техники», — говорится в сообщении.

Информация об обрушении поступила в 5:30 (1:30 мск) в воскресенье, 5 октября.

По данным источника NGS42.RU, ЧП на шахте «Ерунаковская-8» произошло во время работ по добыче угля. Как утверждает собеседник, обрушение не было вызвано возможным землетрясением или другими природными факторами, основная версия произошедшего — техногенные причины.

«Все люди выведены на поверхность, [внутри] осталось несколько сотрудников для поддержания жизнеспособности шахты», — добавил источник.

В ООО «Распадская угольная компания» (управляет активами ПАО «Распадская») заявили «Интерфаксу», что на шахте произошел локальный вывал кровли. «Причины случившегося выясняются», — сказал представитель компании.

Собеседник агентства добавил, что «на жизнедеятельность предприятия данная ситуация не повлияла». В то же время он не стал уточнять, продолжаются ли на шахте угледобыча и проходка.

Прокуратура Кузбасса после инцидента на «Ерунаковской-8» начала проверку в части соблюдения законодательства в сфере недропользования.