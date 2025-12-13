Таиланд продолжит боевые действия с Камбоджей до тех пор, пока угроза не исчезнет, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Анутин Чанвиракун. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вновь договорился о прекращении огня между Бангкоком и Пномпенем.

«Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу это четко заявить. Наши действия сегодня утром уже говорили сами за себя», — заявил тайский премьер.

В пятницу, 12 декабря, Трамп созвонился с лидерами двух стран и заявил, что обе стороны согласились «прекратить всякую стрельбу».

Новое заявление Чанвиракуна опровергает наличие какого-либо соглашения двух государств. Кроме того, слова американского президента не подтвердил и камбоджийский премьер Хун Манет. США пока не комментировали продолжающиеся столкновения.

Чанвиракун ранее заявил Трампу, что Бангкок готов к перемирию только после вывода камбоджийских войск и разминирования приграничной территории. Камбоджийское руководство утверждает, что их войска лишь защищают суверенитет страны.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, возглавляющий АСЕАН и выступающий посредником в переговорах, призвал обе стороны прекратить боевые действия в субботу и предложил развернуть группу наблюдателей во главе с малайзийским главнокомандующим, а также организовать спутниковый мониторинг при поддержке США.

Идею прекратить огонь вечером 13 декабря поддержал Хун Манет, однако тайские власти заявили, что любое перемирие должно предваряться переговорами.

«Если будет прекращение огня, все должно остановиться, и войска должны отступить, а не просто прекратить огонь, пока оружие все еще направлено на Таиланд», — пояснил Чинваракун позицию Бангкока.

Также сегодня Министерство внутренних дел Камбоджи объявило о закрытии всех пограничных переходов с Таиландом на неопределенный срок из-за «актов агрессии тайской стороны против суверенитета».

При этом гражданам обеих стран рекомендовано оставаться на территории соседних государств в обычном режиме до введения режима прекращения огня.

Утром 13 декабря военные двух стран обменялись ударами на спорном участке границы длиной 817 км. Тайские истребители F-16 сбросили семь бомб по камбоджийским целям, включая здания гостиниц и мост, а Камбоджа продолжила ракетные обстрелы территории Таиланда — столкновения затронули семь приграничных провинций с обеих сторон.

По данным тайских властей, всего за эту неделю погибли 15 военнослужащих и шестеро гражданских лиц, еще 270 военных получили ранения.

Камбоджа сообщила о гибели минимум 11 мирных жителей и 59 раненых, не обновляя информацию о военных потерях. С момента возобновления конфликта 7 декабря около 700 тыс. человек были эвакуированы по обе стороны границы.

Пограничный спор между двумя странами Юго-Восточной Азии длится более века с момента проведения границы французскими картографами в 1907 году, когда Камбоджа находилась под колониальным правлением Франции.

Летом 2025 года конфликт резко обострился после пятидневных боев в июле, остановленных при посредничестве Трампа и Анвара Ибрагима, что привело к подписанию мирного соглашения в Малайзии в октябре.

Однако Таиланд приостановил действие договоренностей в прошлом месяце, обвинив Камбоджу в установке новых мин, из-за которых семеро тайских солдат лишились конечностей.

Пномпень утверждает, что мины остались со времен гражданской войны 1980-х годов и даже выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира в августе за посредничество.