Информации о том, что россияне пострадали из-за обострения конфликта на границе Камбоджи и Таиланда, на сегодняшний момент нет. Об этом RTVI сообщили в посольстве России в Пномпене.

«Внимательно следим за развитием событий. До настоящего времени информация о пострадавших российских гражданах в посольство не поступала. Призываем соотечественников, находящихся в Камбодже, воздержаться от посещения районов страны, граничащих с Таиландом. В случае, если вы оказались в чрезвычайной ситуации или вам известно о фактах нахождения росграждан в зоне конфликта, следует обращаться в диппредставительство», — заявили RTVI в посольстве России.

Как сообщило министерство национальной обороны Камбоджи, 7 декабря армия Таиланда нарушила режим прекращения огня, обстреляв позиции камбоджийских вооруженных сил в провинциях Преахвихеа и Удомиентей. В следующие два дня зона конфликта расширилась и на провинции Бантиемиентей, Баттамбанг и Пусат.

Сообщалось, что Бангкок применяет авиацию, бронетехнику и артиллерию для нанесения ударов по территории Камбоджи. По данным на 9 декабря, в результате обострения уже погибли семь мирных жителей, а пострадали — 20, добавили в российской дипмиссии.

«Пномпень выступил с осуждением действий Бангкока, заявив о твердой приверженности соблюдению условий Соглашения о прекращении огня и Куала-Лумпурской декларации, а также принципу урегулирования споров мирными средствами», — напомнили в посольстве России в Камбодже.

Согласно последней информаци, королевские военно-морские силы Таиланда начали масштабную операцию «Trat Prap Porapak» («Трат подавляет врага»), задействовав силы на море и в воздухе.

В октябре Таиланд и Камбоджа заключили в Малайзии «великое мирное соглашение» при посредничестве президента США Дональда Трампа. Оно предполагало в том числе вывод тяжелого вооружения и разминирование в приграничной зоне. Однако уже в ноябре Бангкок приостановил действие договора из-за взрыва мины на границе, из-за которого пострадали двое военнослужащих Таиланда.