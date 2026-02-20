Почти две трети россиян убеждены: если разрешить продажу алкоголя через интернет с доставкой на дом, пить в стране станут больше. К таким выводам пришли специалисты исследовательской компании Russian Field. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Всероссийский телефонный опрос проводился с 5 по 14 февраля 2026 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек по всей стране. Он прошел на фоне обсуждения в России возможного запуска онлайн-продаж алкоголя с использованием биометрии — сначала в экспериментальном формате. Инициативу уже раскритиковали в Госдуме, Минздрав и патриарх Кирилл.

64% респондентов считают, что легализация онлайн-торговли спиртным скорее приведет к росту его потребления. 31% опрошенных россиян полагает, что существенных изменений не произойдет, еще 5% затруднились с ответом.

«Таким образом, в общественном мнении преобладает ожидание, что расширение каналов доступа к алкоголю увеличит уровень его употребления», — говорится в документе.

Чаще всего критически на инициативу реагировали женщины: 69% из них опасаются того, что пить в стране станут больше. Среди мужчин такое мнение озвучили 58%.

Представители сильного пола также чаще заявляли, что принципиально ничего не изменится: таких было 38% против 26% женщин.

Среди возрастных групп чуть более спокойно (по сравнению с остальными) к возможной легализации онлайн-продажи алкоголя относится молодежь (граждане в возрасте от 18 до 29 лет), однако и среди нее доля опасающихся роста потребления превышает 60%, отмечают эксперты Russian Field.

«Можно легализовать езду без прав»

Эксперты, которым были представлены результаты исследования, в целом разделяют тревогу респондентов.

Например, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что офлайн-доступность алкоголя в России и без того избыточна и количество точек продаж «следует не расширять, а сокращать».

«Люди в подавляющем большинстве осознают, что легализация дистанционной торговли вызовет рост злоупотребления алкоголем и создаст огромные риски», — сказал он.

По его словам, инициатива «продвигает модель бесконтрольной доставки алкоголя в любую точку в любое время, что недопустимо в нынешних условиях».

Врач-нарколог Василий Шуров обратил внимание на ненадежность биометрической верификации: как показывает практика игровых платформ и доставки, подростки легко обходят ограничения, а курьеры нередко оставляют заказы под дверью, не требуя документов.

«Особенно тревожно, что это решение обнуляет усилия предыдущих лет по пропаганде здорового образа жизни и снижению показателей алкогольной зависимости в ряде регионов. Вместо профилактики мы получим подрыв здоровья населения, который существенно подогреет интерес подростков и упростит им доступ к алкоголю», — подчеркнул он.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова назвала цифру в 64% заниженной и объяснила, почему женщины тревожатся сильнее: «Именно женщины, как матери и жены, в большинстве своем лучше понимают последствия вредных пристрастий. Их позицию можно считать самым правильным ориентиром, своеобразной лакмусовой бумажкой для государства».

Она также указала на контекст: в опросах, где людей спрашивают лишь о том, поддерживают ли они онлайн-продажи товаров 18+, большинство высказывается «за» — но им не задают вопрос о последствиях для потребления.

Учредитель Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов сослался на статистику: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России составляет около 800 тыс. человек в год, и, по данным ВОЗ, около 25% этих смертей связаны с систематическим употреблением алкоголя.

«Открытие новых каналов продаж приведет к значительному увеличению смертности на несколько десятков тысяч человек ежегодно», — убежден он.

С правовой точки зрения легализацию дистанционных продаж спиртного раскритиковал вице-президент Союза адвокатов России Вячеслав Плахотнюк. По его мнению, она создает конфликт между свободой экономической деятельности и конституционным правом граждан на охрану здоровья, а также противоречит Стратегии развития здравоохранения до 2030 года и федеральному закону о госрегулировании оборота алкоголя.

«Экспериментальные правовые режимы, допускающие расширение свободы торговли товарами, представляющими угрозу здоровью, категорически не должны вводиться. Мы же не размышляем об эксперименте по дистанционной продаже оружия. Мы хотим видеть покупателя с лицензией и паспортом непосредственно в магазине», — заявил эксперт.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин указал на парадокс: нелегальная онлайн-торговля алкоголем уже процветает, а блокировка сайтов практически не работает — зарегистрировать новый домен стоит от 99 до 150 рублей. «Вместо поиска мер эффективной борьбы с нарушителями предлагается легализация рынка, — констатировал он. — Следуя этой логике, можно легализовать езду без прав для отдельных категорий граждан, нарушение части санитарных норм и прочее».