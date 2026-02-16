Чтобы снизить число продаж энергетических напитков несовершеннолетним через сервисы доставки, необходимо активно внедрять технологии биометрии для подтверждения возраста покупателя. Об этом говорится в обращении Союза производителей напитков (Союзнапитки) и Национальной ассоциации производителей и продавцов энергетических напитков вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, с которым ознакомилась «Лента.ру».

«Отсутствие эффективных технологичных инструментов определения возраста приводит к нарушению действующих законодательных требований относительно возрастных ограничений при реализации отдельных категорий товаров», — указано в тексте документа.

Авторы обращения предлагают обязать продавцов безалкогольных тонизирующих напитков проверять возраст покупателя — проводить его аутентификацию и идентификацию — с использованием биометрии. Инициатива, по их мнению, должна надежно ограничить доступ детей и подростков к товарам с возрастными ограничениями.

Как пояснили в Центре биометрических технологий, подобный сервис проверки возраста уже тестируют в Москве. Он доступен в пилотном режиме при заказе доставки на территории города, а также в вендинговых автоматах и на кассах самообслуживания.

В ноябре 2025 года 22-летний петербуржец попал в больницу с полной интоксикацией организма, отказавшими ногами, поражением поясничного отдела, грыжей и анорексией из-за чрезмерного употребления энергетиков. По словам врачей, процесс полного восстановления займет от полугода до года.

Как писали СМИ, парень пил их с 14 лет, причем последние годы — по несколько раз в день. Примерно с 16 лет ему стало тяжело переносить физические нагрузки и подниматься по лестнице.

В марте того же года в силу вступил закон, который запрещает продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. В мае Госдума в первом чтении приняла закон, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям и подросткам.