Житель Петербурга оказался в больнице с полной интоксикацией организма и отказавшими ногами предположительно из-за чрезмерного употребления энергетиков. Об этом сообщает «Инфо24». У молодого человека пострадали все органы, нервная система, память и даже голос, рассказала его мать порталу 78.ru.

22-летний Артемий Авдеев работал специалистом по экипировке петербургского хоккейного клуба СКА и увлекался компьютерными играми. По данным канала «Mash на спорте», он с 14 лет пил энергетики, в последние годы — по несколько раз в день.

В июле Авдеев попал в больницу с острой болью в животе. Врачи диагностировали у него панкреатит и после короткого лечения отпустили домой. Однако уже через неделю боли возобновились.

«Когда мы пошли к врачу в поликлинику, нам сказали: “Срочно везите его в больницу, дома он у вас умрет”», — сообщила мать Артемия телеграм-каналу 112.

При повторном обследовании врачи обнаружили у Авдеева гнойный некроз поджелудочной железы. Как пишет Mash, «энергетики сожгли желудок и поджелудочную» молодого человека. Полная интоксикация организма привела к полинейропатии нижних конечностей, из-за чего Авдеев не может ходить. Он передвигается на коляске и, по собственному признанию, «не может и двух слов связать без одышки».

Авдеев рассказал, что уже в 16 лет ему стало тяжело переносить физические нагрузки и подниматься по лестнице.

«Мне каждый день говорили об одном и том же, что это [энергетики] вредно, что это пить нельзя, что от них плохо. Но, к сожалению, мимо ушей я это все пропускал», — рассказал он.

У Авдеева также выявили анорексию, поражение поясничного отдела позвоночника и грыжу. Он проходит курс физиотерапии. Медики говорят, что полная реабилитация может занять от шести месяцев до года.

1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним. Напитки в потребительской таре объемом более 500 мл не допускаются к розничной торговле. В мае Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям.