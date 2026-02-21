Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет оформить свой патент на работу или покинуть Россию в течение месяца.

Правительство предлагает внести изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан». В документе указано, что дети трудовых мигрантов могут оставаться в России:

пока действует разрешение на работу их родителей;

если трудовой мигрант оплачивает фиксированные авансовый платеж по НДФЛ на себя и на каждого ребенка.

Согласно поправкам, по достижении 18 лет дети трудовых мигрантов должны будут выехать из страны в течение 30 дней или оформить собственный патент, дающий право на работу в России. Под эти меры не попадают иностранные граждане, у которых есть другие законные основания находиться в России.

Мигрантам не будут выдавать и продлевать патенты, если об иностранце нет никакой информации или если сумма его доходов меньше прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи. Эти условия не будут применяться, если приезжий оформляет патент впервые или «осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд», не связанных с предпринимательством.

Законопроект предусматривает, что налоговые органы будут автоматически отправлять в МВД информацию о доходах мигрантов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.

Поправки, регулирующие трудовую деятельность мигрантов в России и их налогообложение, подготовил Минфин в исполнение поручения президента Владимира Путина. В случае принятия законопроект вступит в силу с 2027 года. Изменения нацелены на более полный учет трудовых мигрантов и вывод их доходов из тени.

По данным «Коммерсанта», в среднем в Россию ежегодно приезжают около 3,5 млн трудовых мигрантов, из них большая часть — 2,5 млн — официально получают патент на работу. При этом точных и публичных данных об их последующем трудоустройстве нет. В 2025 году МВД заявляло о примерно 700 тыс. несовершеннолетних иностранцев в России, сообщила «Ъ» завлаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.