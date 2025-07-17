Восемь детей с ДНК трех человек родились от семи женщин в Великобритании в рамках процедуры по предотвращению тяжелых наследственных заболеваний. Об этом пишет Sky News со ссылкой на результаты исследования в New England Journal of Medicine.

Матери четырех мальчиков и четырех девочек, включая пару однояйцевых близнецов, принимали участие в донорской терапии, направленной на упреждение мутаций в митохондриях.

Эта процедура дает возможность женщинам, потенциально подверженным существенному риску передачи серьезных заболеваний, забеременеть с помощью митохондрий женщины-донора, у которой отсутствуют аналогичные противопоказания. В результате применения такого метода ребенок получает 99,98% ДНК от родителей и 0,02% — от донора.

Всего в исследовании принимали участие 22 женщины, согласившиеся пройти такую процедуру, семерым из них удалось зачать. У пятерых младенцев не было выявлено признаков заболевания, у остальных был зафиксирован невысокий процент мутаций в митохондриях. Все дети были помещены под медицинское наблюдение.

Эксперты назвали результаты исследования прорывом в борьбе с заболеваниями, которые наследуются детьми от матери. Отмечается, что от митохондриальных заболеваний страдает 1 из 5000 новорожденных в Великобритании.

Примененный в исследовании метод продолжает вызывать дискуссии в сфере врачебной этики, так как касается изменений в генетической линии, способных повлиять на следующие поколения. Сообщается, что девочки, рожденные благодаря подобному вмешательству и несущие митохондрии здорового донора, передадут в дальнейшем содержащийся в них генетический код своим детям.

О схожих результатах врачебного исследования сообщалось в мае 2023 года, когда цитоплазматическая замена также стала причиной рождения детей с ДНК трех человек. Представители британского Управления оплодотворения и эмбриологии отказались назвать точное число, однако заявили, что на конец апреля было зафиксировано менее пяти таких случаев.