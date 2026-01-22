Между Россией и Данией не было консультаций относительно подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Дании Владимир Барбин. При этом дипломат отметил, что диалог с датчанами по этому вопросу «не завершен».

После диверсии на газопроводах осенью 2022-го Германия, Швеция и Дания начали свои расследования. Однако в 2024 году сначала Стокгольм, а затем и Копенгаген их прекратили. По словам Владимира Барбина, между Россией и Данией не было консультаций насчет диверсий на «Северных потоках».

«Более того, все наши запросы об оказании правовой помощи отметались, отвергались датской стороной. Мы получали ответы, где говорилось, что это невозможно по соображениям национальной безопасности. Диалог с Данией по этому вопросу еще не завершен», — подчеркнул посол России.

Как заявил Владимир Барбин, Россия настаивает на том, что есть международные обязательства, в частности, о противодействии бомбовому терроризму, по которым государства должны вступать в консультации и обсуждать эти вопросы, а также «объяснять причины невыполнения своих международных обязательств».

Диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Сейчас расследование ведет только Германия. Немецкие правоохранительные органы считают, что для проведения диверсионной операции злоумышленники, используя фальшивые документы, арендовали яхту «Андромеда».

Потом с помощью специализированного глубоководного оборудования они установили взрывные устройства на магистральных газопроводах. В 2025 году Германия выдала ордер на арест семи фигурантов дела.