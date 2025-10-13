В ближайшем будущем телевизионное производство может полностью перейти на технологию динамического медиапроизводства (DMF), которая позволяет содержать все инструменты для съемок и трансляций внутри одного программного модуля. Таким мнением поделился на конференции VideoTech 2025 гендиректор «Невафильм» Олег Березин, сообщает «Телеспутник».

Если в XX веке производство медиаконтента было полностью линейным и зависящим от громоздкой и дорогостоящей аппаратуры, то к 2025 году отрасль все меньше зависит от таких технологий. По словам Березина, их сменяет технология DMF — подход к созданию телевизионного контента, при котором всю работу выполняют стандартные, взаимозаменяемые вычислительные модули контейнерного типа, а графику или сведение звука делают программные микросервисы, которые можно быстро собирать в нужные производственные цепочки.

По словам Березина, такие контейнеры можно настраивать под конкретные задачи: собрать трансляцию соревнований, запись ток-шоу или онлайн-концерт. Эксперт уточняет, что еще одно преимущество таких модулей — взаимозаменяемость. Если один сервер, с которым соединен контейнер, ломается, его можно быстро заменить аналогичным.

Эксперт отмечает, что такие возможности могут привести к тому, что производители будут создавать свои закрытые медиафункции, следовательно вся индустрия будет зависеть от одного поставщика. Однако он подчеркнул, что проблемы можно избежать при помощи Media eXchange Layer — открытый набор инструментов для разработки, который позволит создать один способ коммуникации между разными медиафункциями.

Березин заявил, что динамическое медиапроизводство меняет логику всей отрасли. Он утверждает, что подобные технологии смещают ценность с обладания дорогой техникой на умения создавать гибкие программные среды и управлять ими.

В сентябре 2025 года в рамках Российской креативной недели прошла дискуссия на тему ключевых медиатрендов в ближайшие десять лет. Спикеры из нескольких крупных российских медиахолдингов сошлись во мнении, что в ближайшее время специалистам придется активно работать с нейросетями, еще больше учитывать запросы аудитории и генерировать новые идеи.