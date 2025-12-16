Гособвинение в Московском гарнизонном военном суде запросило жесткие сроки для фигурантов громкого дела о махинациях с вещевым довольствием для Росгвардии. Как стало известно «Коммерсанту», для бывшего заместителя главнокомандующего ведомства Сергея Милейко прокурор попросил 8 лет 6 месяцев колонии, а для предпринимателя Игоря Шальнова — восемь лет лишения свободы.

При этом в ходе прений обвинение отказалось от 11 из 22 изначальных эпизодов, в результате чего сумма предполагаемого ущерба сократилась с 400 до 250 млн рублей. Оба подсудимых настаивают на своей полной невиновности и требуют оправдания.

Судебный процесс, начавшийся еще в июле прошлого года, отличается беспрецедентным объемом материалов — следствие собрало 450 томов. Фигуранты обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предприятие Шальнова, ООО «Спецшвейснаб», входившее в группу «Магеллан», являлось с 2019 года единственным поставщиком обмундирования для Росгвардии и исполнило контрактов на 3,4 млрд рублей.

По версии следствия, Шальнов по сговору с Милейко и рядом швейных предприятий намеренно завышал цены и поставлял некачественную форму. Однако позднее арбитражные суды на основании экспертиз признали качество поставляемой продукции хорошим.

Ход процесса осложнился отдельным эпизодом о коррупции. В начале слушаний Шальнову, который почти четыре года находился под подпиской о невыезде, неожиданно изменили меру пресечения на арест, предъявив обвинение в даче взятки в 330 тысяч рублей сотруднице исправительного учреждения в Челябинске. Предприниматель пошел на сделку со следствием, признал вину и был переведен под домашний арест.

Его предполагаемый соучастник, генерал Милейко, уже отбывает шестилетний срок за другое мошенничество — незаконное получение ведомственной жилплощади. Хотя ранее он дал признательные показания о махинациях с ценами, на последнем допросе он от них отказался, заявив, что давал их под давлением, опасаясь нового обвинения во взяточничестве. По его словам, ему угрожали обвинением в получении взятки в 10 млн рублей и кофемашины от того же Шальнова.

В расследовании также фигурировал третий обвиняемый — бывший полковник финансово-экономического департамента Росгвардии Николай Копытов, который был осуждён за мошенничество. Суд счёл, что он не мог влиять на контракты, а лишь использовал свое положение для обмана Шальнова.

Защита Игоря Шальнова категорически отвергает все обвинения в сговоре и завышении цен, утверждая, что дело держится исключительно на отозванных показаниях Милейко, данных под давлением, и не имеет под собой реальных доказательств.