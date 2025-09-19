Патологоанатомов из Владивостока обвинили в надругательстве над телом (п.«а» ч.2 ст.244 УК) после того, как они вшили в грудь умершего «магический» сверток с различными предметами, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. По данным Amur Mash, это было сделано для обряда.

Следствие установило, что неизвестный принес сотрудникам городского бюро судмедэкспертизы пакет с тремя фигурками из воска, на которые приклеены фотографии. Лица на снимках были проколоты иглами, а руки и ноги изображенных обвязаны шнурками и тремя пластинами с иероглифами.

Патологоанатомы поместили эти предметы в тело умершего и зашили разрез. Пакет был обнаружен при бальзамировании — он находился в районе грудной клетки. В пресс-службе судов по региону объяснили, что своими действиями подсудимые «выразили явное неуважение к памяти умершего и его родственников».

В феврале Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал руководителя Оксану Терземан и двух сотрудников Таганрогского морга — Олесю Хань и Лиану Юсупову — по подозрению в вымогательстве взяток. Следствие установило, что у местных жителей, которые пользовались услугами морга, систематически просили доплату за ускорение процедуры выдачи тел и подготовку захоронения. Деньги поступали на личные счета фигурантов — с 2020 года они заработали таким образом более 70 млн рублей.