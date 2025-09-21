Капитана и нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не включили в заявку на предсезонный матч команды с «Бостон Брюинз», отмечает газета «Советский спорт». Участие россиянина в пятничном матче с «Филадельфией» остается под вопросом. СМИ связывают это с появившейся ранее информацией о травме российского хоккеиста.

Встреча «Вашингтон Кэпиталз» с «Бостон Брюинз» состоится вечером 21 сентября (в ночь на 22 сентября по московскому времени) на бостонской ледовой арене «ТД-Гарден». Новый сезон НХЛ начнется 7 октября и станет для Овечкина 21-м в его карьере — и последним по истекающему в 2026 году контракту с вашингтонским клубом, за который он играет с сезона 2005-2006 годов.

Ранее стало известно, что россиянин получил травму и пропустил несколько клубных тренировок. При этом главный тренер команды Спенсер Карбери заверял, что состояние Овечкина не вызывает опасений, но пока он готовится к матчам по индивидуальной программе.

«Это не серьёзная травма, просто небольшое повреждение. Своего рода профилактика. Уже со дня на день он будет в строю», — говорил наставник «Вашингтона» в интервью профильному изданию The Hockey News.

Представитель хоккеиста Глеб Чистяков тоже утверждал, что с Александром все в порядке. В НХЛ, где традиционно принято не разглашать медицинские данные игроков, сообщили лишь, что у Овечкина «травма нижней части тела».

В середине прошлого сезона, в ноябре 2024 года, Овечкин получил перелом малоберцовой кости, когда во время матча в него на полной скорости случайно врезался форвард «Юты» Джек Макбэйн. После столкновения россиянин с трудом доехал до скамейки и не смог продолжить игру. В результате лечение и реабилитация заняли у хоккеиста больше месяца.

Спортивные СМИ отмечают, что за хоккейную карьеру у Овечкина было сравнительно мало травм, после которых он всегда — кроме прошлого года — восстанавливался в кратчайшие сроки.