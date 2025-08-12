Россия объявила в международный розыск писателя Дмитрия Быкова*, говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС.

«Был объявлен сначала в федеральный розыск… затем — в международный», — сказано в материалах.

В апреле Следственный комитет инициировал уголовное преследование в отношении литератора по двум статьям: о распространении недостоверной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) и неисполнении обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Согласно версии следствия, Быков* разместил на видеоплатформе материалы, которые содержали заведомо ложные данные о действиях российских военнослужазиъ на Украине, в частности о якобы совершаемых преступлениях против гражданского населения.

Дмитрий Быков* — российский писатель, поэт, публицист и педагог, член Союза писателей России, а также двукратный обладатель литературной премии «Национальный бестселлер». Известность ему принесли сатирические проекты начала 2010-х годов «Гражданин поэт» и «Господин хороший», в них он в поэтической форме обыгрывал актуальные события, опираясь на классические литературные произведения.

Дополнительным основанием для возбуждения дела стало систематическое нарушение писателем требований законодательства об иностранных агентах — он не предоставлял в установленном порядке отчеты в регулирующие органы.

Дмитрий Быков* неоднократно привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований по маркировке материалов как иноагента. Уголовное дело за систематическое нарушение обязанностей, связанных с этим статусом, может быть возбуждено только при условии повторного привлечения к административной ответственности за аналогичные правонарушения в течение года.

8 августа Черемушкинский суд Москвы принял решение о заочном аресте Быкова* в рамках уголовного дела о распространении ложной информации о российских вооруженных силах. Литератора поместят под арест на два месяца после того, как его задержат или экстрадируют в Россию.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов