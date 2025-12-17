Первый полк с зенитной ракетной системой С-500 «Прометей», способной бить по целям в ближнем космосе, заступил на боевое дежурство, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.

«В Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный уникальной системой С-500, способной поражать цели в ближнем космосе», — рассказал министр обороны участникам заседания.

По его словам, этот ЗРК предназначен для ликвидации любых воздушно-космических средств потенциального противника на всех диапазонах высот и скоростей.

Недавно американский военно-политический журнал 19FortyFive опубликовал статью о возможностях «Прометея» и эффекте от его внедрения в ВС РФ. Издание называло С-500 «самым продвинутым российским комплексом ПВО/ПРО» и подчеркивало, что это не модификация С-400, а «принципиально новый комплекс с расширенными возможностями», который станет «верхним этажом» над «Панцирем-С1» (ближний рубеж) и ЗРК С-300/С-400 (средний/дальний рубеж).

Дальность поражения С-500 достигает 500 км, высота — 200 км. Одна из ключевых характеристик комплекса — мобильность: в него входят пусковые установки емкостью по 2 ракеты на колесном шасси и РЛС трех видов (боевого управления, обнаружения и ведения огня) с общим пунктом управления, на мобильных шасси. Снаряды — ракеты-перехватчики кинетического поражения 77Н6 и дальнобойные 40Н6М. Цели — баллистические и гиперзвуковые, самолеты ДРЛОиУ (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), «глушилки» сигнала, низкоорбитальные космические аппараты, истребители пятого поколения.

Разрабатывать С-500 начали в 2009 году, рассчитывая развернуть его уже к 2014 году. Но лишь в мае 2018 года стало известно о первых дальних (428 км) испытаниях этого ЗРК. В июле 2021 года Минобороны обнародовало видео со стрельбой «Прометея» на полигоне Капустин Яр, заявив о готовности этого комплекса к выполнению задач высшего уровня.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказывал тогда, что у С-500 есть большой экспортный потенциал: покупкой этого комплекса могут заинтересоваться Индия и Китай.

Через несколько месяцев СМИ сообщили о постановке С-500 на ограниченное боевое дежурство. Год назад — 18 декабря 2024 года — глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил о создании первого полка с этим зенитным ракетным комплексом.

В конце 2024 года и начале 2025 года СМИ писали, что создание первого полка С-500 обусловлено необходимостью обеспечить оперативное прикрытие Керченского пролива и Крымского моста, которые неоднократно подвергались атакам.