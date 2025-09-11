Дело дочери многоженца Ивана Сухова Анны, которая обвинила отца в сексуальных домогательствах в подростковом возрасте, может «по популярности превзойти» дело Дианы Шурыгиной. Таким мнением поделился с NEWS.ru адвокат Сухова Александр Почуев.

«Думаю, что это дело по популярности превзойдет известное дело Шурыгиной. Сколько там было выпусков на ТВ — три? А тут уже двенадцать», — сказал он.

По словам юриста, его клиент узнал о выдвинутых против него обвинениях из средств массовой информации, где говорилось о возбуждении уголовного дела после выхода в эфир программы с участием его дочери.

«Нет никаких доказательств, кроме голословных обвинений со стороны дочери. Очевидно, что каналу это выгодно, дочь попала под влияние. Это видно по мягкости предъявленных обвинений», — отметил он.

В начале июня Анна Сухова рассказала в программе Первого канала «Пусть говорят», что с 14 лет подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего отца. В сентябре стало известно, что следователи возбудили против ее отца уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Диана Шурыгина стала героиней программы «Пусть говорят» в 2017 году. В эфире передачи 16-летняя девушка рассказала, что была изнасилована на вечеринке в коттедже с сауной 21-летним Сергеем Семеновым. Изначально суд приговорил Семенова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, однако позднее приговор был обжалован, а сам молодой человек вышел на свободу осенью 2018 года.

Иван Сухов стал известен в Сети после публикации разговора с журналисткой Сашей Сулим в декабре 2024 года. По словам мужчины, на тот момент он был отцом 29 детей от 12 женщин. В 2023 году «Комсомольская правда» писала, что часть его детей были усыновлены, а сам Сухов содержит в Александрове «православный гарем».

Издание также писало, что одна из проживавших с Суховым женщин, будучи беременной, написала заявление в полицию из-за того, что ее не отпускали из четырехкомнатной квартиры, где она была вынуждена проживать с другими женщинами и детьми.