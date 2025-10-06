Молдове нужен доступ к дешевым ресурсам, чтобы перезапустить свою экономику, сказал в специальном интервью RTVI экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Республика Молдова Игорь Додон. При этом он допустил, что энергоресурсы могут поступать в Молдову не только из России, но и из Азербайджана или Катара.

Политик рассказал RTVI, что в июле этого год вел переговоры касательно поставок газа с российскими властями. По его словам, Москва была предварительно готова поставлять Кишиневу около двух млрд куб. м. газа напрямую через «Турецкий поток», если в республике «будет правительство, готовое обсуждать этот вопрос с Россией».

«Сейчас Сербия покупает газ по $250 за тысячу кубометров через „Южный“ и „Турецкий поток“. Для нас это было бы около $200. Сейчас мы покупаем газ через Европу, через посредника. Я уверен, что это тоже российский газ. Мы платим за газ $500, то есть в два раза больше. По нашей модели, дешевые энергоресурсы могли бы поспособствовать перезапуску экономики», — подчеркнул Додон.

По мнению политика, Молдове необходим доступ к дешевым энергоресурсам, «чтобы перезапустить основные двигатели экономики и вернуться на традиционные рынки», куда Кишинев мог бы экспортировать свои товары. При этом он добавил, что Молдова могла бы получать ресурсы не только из России, но и из Азербайджана и Катара.

«Если кому-то не нравится, что это российский газ, что вот Россия, Украина и так далее, то давайте искать другие источники. Но так называемый европейский газ, который мы сейчас закупаем, это российский газ. Мы платим в два раза дороже, и это убивает дальше нашу экономику», — считает Додон.

Оппозиционный «Патриотический избирательный блок», возглавляемый в том числе Игорем Додоном, перед парламентскими выборами в Молдове 28 сентября обещал избирателям снизить цены на газ. В предвыборной программе блока говорилось о намерении заключить долгосрочные контракты от пяти лет на поставку природного газа по цене не выше $200-300 за 1000 куб. м.