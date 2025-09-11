Азербайджан не станет нарушать территориальную целостность Армении. Такое мнение высказал президент Армении Ваагн Хачатурян в специальном интервью RTVI, комментируя подписание лидерами двух стран совместной декларации в США.

«Самое главное, чего мы достигли в Вашингтоне, самое главное — две стороны (я имею в виду Азербайджан и Армения) договорились жить мирно. Самое главное это. И тем более на таком высоком уровне: два руководителя двух стран сказали, что мы действительно вот именно готовы и всё будем делать для того, чтобы просто начинать жить мирно», — заявил Хачатурян.

На вопрос, верит ли он азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву в том, что территориальная целостность Армении не будет нарушена, Хачатурян ответил: «Конечно».

По его словам, в подписанном документе перечисляются основные принципы урегулирования и работы «Маршрута Трампа».

«Территориальная целостность. Второе — независимость. Третье — юрисдикция. Четвертое — взаимность. Пятое — суверенитет. Всё. По этим принципам мы будем работать», — пояснил Хачатурян.

В августе 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и американский лидер Дональд Трамп подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Кроме того, министры иностранных дел двух постсоветских республик парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

Трамп заявил, что Армения и Азербайджан воевали 35 лет, «а теперь они друзья и будут друзьями еще долго».