Достичь бессмертия с помощью искусственного интеллекта нельзя, но с помощью новых технологий можно будет продлевать продолжительность жизни. Об этом директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени Петровского Алексей Москалев заявил NEWS.ru.

«Так [о достижении бессмертия] нельзя сказать, даже звезды имеют срок своей жизни и Вселенная», — сравнил Москалев.

При этом он признал возможность того, что период здоровой жизни человека можно будет «радикально продлить».

«Продление общей продолжительности жизни будет уже приятным бонусом. <…> Если создавать технологии, то это можно делать сколько угодно», — пояснил доктор биологических наук.

Москалев также высказал мнение, что человечество уже прошло «точку невозврата» от сингулярности ИИ.

Применительно к ИИ сингулярность — это гипотетический момент в будущем, когда искусственный интеллект достигнет уровня, превышающего интеллект человека, и сможет далее совершенствоваться самостоятельно и независимо. Согласно этой теории, он таким образом выйдет из-под контроля человека.

Ученый отметил, что еще три года назад прогнозировали точку сингулярности через 20-30 лет, но ИИ уже сегодня «в чем-то обгоняет человека».

«То есть мы уже прошли «точку невозврата». Возможно, что и в медицинских технологиях, в том числе рука об руку с искусственным интеллектом, тоже сможем достичь этой точки сингулярности, когда предсказать вообще будет ничего не возможно, потому что технологии в каждую секунду времени будут новые появляться и меняться», — сказал он.

Возвращаясь к продолжительности человеческой жизни, собеседник NEWS.ru заявил, что дожить до 120 лет только благодаря ЗОЖ, без подключения науки, невозможно. Он рассказал, что бывают генетические долгожители, и привел в пример женщину, дожившую до 117 лет. Исследование ее организма, по его словам, показало, что по многим параметрам он больше соответствовал молодой, а не престарелой женщине.

Но даже у людей с подобной наследственностью процессы старения не прекращаются, поэтому без вмешательства передовой медицины на основе научных достижений замедлить их нельзя, заключил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что у каждого процесс старения происходит с разным темпом, но медленно стареющий человек обладает большим потенциалом жить до 100-120 лет. По ее словам, во многих странах мира, в том числе в России есть задача увеличить продолжительность здоровой жизни, передает РИА Новости.