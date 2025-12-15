В общей сложности задолженность россиян и бизнеса по налогам за девять месяцев 2025 года достигла 3,26 трлн рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об пишут «Известия», ссылаясь на доклад Росстата.

Год назад долг перед бюджетом страны приходился на сумму чуть более 2,7 трлн рублей, теперь же — 3,26 трлн рублей. Как уточняет газета, это «рекордные» цифры, сопоставимые с дефицитом федерального бюджета, который по итогам девяти месяцев 2025 года составил 3,8 трлн рублей.

Говоря о задолженности, только 1,2 трлн рублей приходятся на недоимку по налогам. Остальное — пени и штрафы. Как сказано в статье, примерно 23% долга сформировали малые компании, другую его часть — крупный бизнес и граждане.

Тем временем в Федеральной налоговой службе России призвали оценивать не номинальный уровень финансовых обязательств, а его соотношение с годовыми налоговыми поступлениями. Так, например, этот показатель на 1 октября составил 5,4%, что ниже уровня 2023 года ( 6,1%).

Почему показатели изменились

Эксперт совета торгово-промышленной палаты России по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов заявил «Известиям», что изменение уровня обусловлено повышением качества налогового администрирования.

В свою очередь декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве России Вадим Засько отметил, что на рост налоговых показателей влияет и инфляция.

Среди других причины эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе назвала высокую ключевую ставку. К ней привязаны пени, соответственно, они растут вместе с ней, объяснила эксперт. Таким образом даже небольшая просрочка превращается для бизнеса в серьезный штраф, заключила она.

Помимо всего прочего, Гогаладзе не исключила, что рост задолженности может привести к увеличению числа банкротств. Она уточнила, что в зоне риска находятся отрасли с низкой маржинальностью и высокой долговой нагрузкой.

Возможно ли вернуть сумму в казну

По мнению собеседников газеты, вернуть сумму в бюджет в кратчайшие сроки маловероятно, однако при системной работе задолженность начнет уменьшаться.

Так, например, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев заявил, что помимо жестких мер, в частности, блокировки счетов или обращения взыскания на имущество, нужно применять и более гибкие механизмы: рассрочки, реструктуризацию, снижение пеней при добровольном погашении.

Он объяснил, что, если долг не вернуть, государству придется наращивать заимствования или сокращать расходы. Чем эффективнее администрирование и взыскание, тем ниже нагрузка на рынок госдолга и тем стабильнее финансовая система, отметил эксперт.