Палестинская исламистская группировка ХАМАС вечером 4 октября выразила готовность вернуть всех израильских заложников и начать обсуждение американского мирного плана, сообщает Al Jazeera. Президент США Дональд Трамп после этого призвал Израиль «немедленно прекратить бомбардировки Газы».

В заявлении ХАМАС говорится, что группировка готова как освободить живых заложников, так и вернуть тела погибших.

«Движение подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения», — сказано в нем.

Кроме того, ХАМАС «подтвердил свое согласие передать управление сектором Газа палестинскому независимому (технократическому) органу на основе палестинского национального консенсуса и поддержки со стороны арабского и исламского сообщества».

Вскоре Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором заявил, что заявление ХАМАС заставляет его «поверить», что группировка «готова к продолжительному миру».

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли получить заложников быстро и безопасно! Прямо сейчас это делать слишком опасно», — говорится в посте президента США.

Трамп также сообщил, что уже проводятся консультации «по поводу того, какие детали надо согласовать».

«Речь идет не только о Газе, речь идет о долгожданном мире на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

До этого Трамп дал ХАМАС срок до вечера 5 октября, чтобы принять американский мирный план. Глава Белого дома назвал это предложение «последним шансом» и пригрозил, что в случае отказа «разверзнется такой ад, которого никто никогда не видел».

Как на призыв Трампа отреагировали в Израиле

После ответа ХАМАС и последовавшего за этим призыва Трампа канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Израиль готов к немедленной реализации первого этапа мирного плана США по освобождению всех заложников.

«Мы продолжим работать в сотрудничестве с президентом [США] и его командой, чтобы положить конец войне в соответствии с принципами, изложенными Израилем, которые соответствуют видению Трампа прекращения войны», — говорится в заявлении.

Как пишет The Times of Israel, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ прекратить кампанию по захвату города Газа. В то же время операции в одноименном секторе приказано сократить «до минимума». По информации Армейского радио, приказ ЦАХАЛ был отдан после ночных переговоров между официальными лицами Израиля и США.

Нетаньяху был удивлен призывом Трампа, сообщил телеканал Channel 12 со ссылкой на израильского чиновника. В публикации говорится, что глава правительства Израиля расценил ответ ХАМАС как отказ от американского предложения и «подчеркнул необходимость координации действий с США», чтобы «не казалось, что этот ответ был положительным».

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид написал в соцсети X, что Трамп «прав в том, что сейчас как никогда раньше существует реальная возможность освободить заложников и положить конец войне».

«Израиль должен объявить о своем присоединении к переговорам под руководством президента [США], чтобы окончательно согласовать последние детали сделки. Я проинформировал американскую администрацию о том, что у Нетаньяху есть политическая поддержка в стране, позволяющая продолжить этот процесс», — говорится в заявлении Лапида.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ ХАМАС на план Трампа по Газе конструктивным и призвал Израиль немедленно прекратить атаки на сектор.

«Все необходимые шаги должны быть предприняты немедленно, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и достичь долгосрочного мира», — говорится в заявлении турецкого лидера, опубликованном в соцсети X.

Турция продолжит прикладывать усилия для того, чтобы результаты переговоров были «максимально выгодны» палестинцам, а конфликт был решен по принципу двух государств, добавил Эрдоган.