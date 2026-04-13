Мессенджер XChat, который Илон Маск разрабатывает на базе своей соцсети X, не станет реальной альтернативой Telegram для россиян. Об этом в беседе с RTVI заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Если говорить про мессенджер от Маска — он будет по умолчанию блокироваться в России, так как соцсеть X блокируется. Соответственно, для россиян его использование будет затруднено. А самое главное, там есть одна большая проблема — там нет других людей, которые им уже пользуются. То есть это такая экзотика, на которую люди не клюнут. Поэтому рассматривать серьезно, как альтернативу чему-либо, точно не стоит», — сказал аналитик.

По его словам, в ближайшие годы у россиян фактически будет только два варианта: Telegram и MAX.

«У нас есть Telegram — в ближайшие годы он останется самым популярным, если не случится его физического закрытия. Но это уже на стороне Дурова. И у нас будет MAX, в который будут всеми правдами и неправдами загонять людей», — добавил аналитик.

Он отметил, что хотя аудитории двух платформ и будут пересекаться, но по реальному использованию, то есть числу одновременных чатов, количеству отправляемых сообщений и объему передаваемых данных Telegram пока вне конкуренции.

По убеждению Муртазина, конкуренция на этом рынке в России невозможна.

«После того как Meta* была признана экстремистской организацией, у нас сначала не было агрессивной блокировки [принадлежащего ей мессенджера] WhatsApp*, а теперь она есть. Но, несмотря на это и то, что WhatsApp старый и неудобный, у него есть своя консервативная аудитория. WhatsApp по объективным причинам должен был бы умереть, но он не умирает. И там достаточно большая ежедневная аудитория — несколько десятков миллионов человек в России. Но они теряют эту аудиторию из-за блокировок. И во многом она переходит, конечно, в Telegram и в Max. Там примерно пополам распределяется, куда уходят эти люди», — заключил собеседник RTVI.

Ранее в App Store появилась страница мессенджера XChat. Сервис станет доступен 17 апреля — но пока только для iPhone и iPad, версии для Android на старте не будет. Приложение позиционируется как инструмент исключительно для приватного общения: сквозное шифрование, исчезающие сообщения с настраиваемыми таймерами, голосовые и видеозвонки без привязки к номеру телефона, блокировка скриншотов, интеграция с ИИ-ассистентом Grok и полное отсутствие рекламы.

Маск анонсировал мессенджер еще в июне 2025 года, назвав используемое шифрование «в стиле биткоина» и «совершенно новой архитектурой». XChat станет частью стратегии по превращению платформы X в универсальное super-приложение по образцу китайского WeChat.

Впрочем, эксперты сомневаются в надежности заявленной защиты. Отдельные пользователи обратили внимание: карточка приложения в App Store, вопреки обещаниям о «нулевой слежке», фиксирует сбор данных о местоположении, контактах, истории поиска и идентификаторах.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности