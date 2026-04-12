В App Store появилась страница мессенджера XChat, который американский миллиардер Илон Маск разрабатывает на базе своей соцсети X. Согласно опубликованным данным, приложение выйдет на iPhone и iPad 17 апреля. Версии для Android на старте не будет.

Мессенджер рассчитан на аудиторию 16+. XChat станет отдельным приложением, а не встроенной функцией платформы X. Приложение написано на языке Rust и предназначено исключительно для приватного общения, отмечают разработчики. Для его работы требуется iOS 16 или более поздняя версия.

Среди заявленных функций:

сквозное шифрование переписки,

исчезающие сообщения с настраиваемыми таймерами,

голосовые и видеозвонки без необходимости указывать номер телефона (это отличает его от Telegram и Signal),

редактирование и удаление сообщений для всех участников,

блокировка скриншотов,

групповые чаты,

отправка файлов любого формата,

интеграция с ИИ-ассистентом Grok,

полное отсутствие рекламы.

Маск анонсировал XChat еще в июне 2025 года в своей соцсети X. Тогда же он охарактеризовал используемое шифрование как «в стиле биткоина» и назвал это «совершенно новой архитектурой».

При этом у специалистов по безопасности слова бизнесмена вызвали скепсис, сообщал CoinDesk. «Биткоин в первую очередь использует цифровые подписи, а не шифрование. Это все равно что сказать: «Мы решили запустить нашу ракету на воде, поскольку NASA использует водород и кислород»», — написал в X Иэн Майерс, доцент кафедры информатики Мэрилендского университета.

По его словам, «“в стиле биткоина” и “Rust” — это не описание схемы шифрования и не веские свидетельства безопасности приложения для обмена сообщениями».

Портал GizChina пишет, что независимого криптографического аудита XChat до сих пор не проходил и все заявления о защите данных пока основаны исключительно на словах самой компании X.

Вместе с тем, несмотря на декларируемую конфиденциальность, карточка приложения в App Store, заполненная по требованиям Apple, указывает на сбор данных о местоположении пользователя, его контактах, истории поиска и идентификаторах, связанных с личностью. Это расходится с обещанием «нулевой слежки».

30 мая 2025 года портал TechCrunch сообщал, что XChat стал доступен бета-тестерам, а также некоторым пользователям X с платной подпиской.

Инженер-разработчик Нима Оджи тогда же отметил, что система выглядит готовой к запуску. Незадолго до этого X объявила о приостановке работы над существующей функцией зашифрованных личных сообщений — по всей видимости, это напрямую связано с выходом XChat, который должен сделать прежний интерфейс DM устаревшим.

Маск неоднократно говорил о намерении создать мессенджер уровня Signal, хотя в разговоре с Джо Роганом формулировал цель осторожнее: «наименее незащищенная система обмена сообщениями».

XChat — часть стратегии превращения X в универсальное super-приложение по образцу китайского WeChat, уточняет GizChina. Сама соцсеть насчитывает более 500 млн активных пользователей в месяц. Задача разработчиков — убедить уже существующих пользователей перенести личные переписки внутрь той же экосистемы, говорится в статье.